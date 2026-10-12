HLV Polking: Tôi rất cứng đầu và không muốn tỏ ra ngu ngốc

HLV Polking khiến nhiều người trong phòng họp báo sân Hàng Đẫy bật cười khi có câu trả lời đầy cá tính trước trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Kashima Antlers.

"Câu hỏi về chiến thuật hơi nhạy cảm đó! Tôi và nhiều HLV khác rất cứng đầu, nhưng chẳng ai muốn tỏ ra ngu ngốc. Chúng ta hãy cùng chờ xem", HLV Alexandre Polking trả lời khi phóng viên hỏi về việc CLB Công an Hà Nội có cần đổi lối chơi để phù hợp với việc đối đầu nhiều đối thủ mạnh hơn ở AFC Champions League Elite, trong buổi họp báo trước trận gặp Kashima Antlers, thuộc vòng bảng miền Đông, tại sân Hàng Đẫy vào tối mai (13/10).

Khi ông nhắc đến từ "ngu ngốc", phiên dịch viên của CLB Công an Hà Nội và nhiều phóng viên trong phòng họp báo bật cười. Thông thường, CLB Công an Hà Nội chơi tấn công, kiểm soát bóng và cho thấy hiệu quả ở các giải quốc nội hay Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, nhưng AFC Champions League Elite khác hoàn toàn. Vì vậy, phóng viên hỏi liệu đội bóng của ông Polking có cần đổi sang lối thực dụng để có kết quả tốt hơn.

Sau đó, phóng viên này hỏi nhà cầm quân 50 tuổi về việc ông đã nói gì với các cầu thủ sau trận đầu tại AFC Champions League Elite thua Gamba Osaka 1-4 tối 15/9. HLV Polking trả lời câu hỏi này dài đến nỗi sau khi nói xong, ông quay sang bảo phiên dịch viên: "Hy vọng anh có thể dịch hết câu trả lời của tôi".

Cụ thể, chiến lược gia mang hai dòng máu Brazil, Đức cho hay: "Chúng tôi đã phân tích trận đó và có rất nhiều điều quan trọng để nói với cầu thủ. Nếu muốn giành chiến thắng, hãy kiên định với lối chơi của mình, không được mắc sai lầm và phải ghi bàn khi có cơ hội. Khi bạn là đội chiếu dưới, phải đối đầu với đối thủ đi trước bạn nhiều chục năm, bạn phải có một ngày hoàn hảo. Nếu muốn thắng Kahshima Antlers, đơn giản thôi: không mắc lỗi".

"Với các đội không thể cạnh tranh ở trình độ này, tôi tin HLV của họ chỉ muốn trận đấu kết thúc sớm mà thôi! Nhưng tôi hoàn toàn tin cầu thủ Công an Hà Nội hoàn toàn có thể thi đấu ở đẳng cấp này. Chúng tôi chẳng còn gì để mất và đã học hỏi được rất nhiều! Trận đấu với Kashima Antlers là ngày vui với chúng tôi, ngày vui với bóng đá Việt Nam. Bởi rất lâu rồi, một trận cầu ở hạng đấu cao nhất châu Á mới diễn ra ở Việt Nam", HLV Polking nói thêm.

Lần gần nhất mà thuyền trưởng sinh năm 1976 nhắc đến là ngày 6/12/2023 khi CLB Hà Nội thắng Urawa Red Diamonds 2-1 trên sân Mỹ Đình. Khi ấy, giải vẫn có tên cũ là AFC Champions League. "Hy vọng ngày hoàn hảo, ngày CLB Công an Hà Nội không mắc sai lầm, sẽ sớm đến và chúng tôi sẽ có điểm số đầu tiên", HLV Polking nói thêm.

"Chúng tôi mới chỉ có những trải nghiệm đầu tiên ở AFC Champions League Elite. CLB Công an Hà Nội đã hiểu sự khắc nghiệt của giải đấu này chỉ sau trận đầu tiên thua Gamba Osaka. AFC Champions League Elite có cường độ chơi bóng khác hoàn toàn so với mọi giải chúng tôi từng dự khi các đối thủ Nhật Bản của CLB Công an Hà Nội đều có chất lượng rất cao. Việc chơi trên sân nhà là điều kiện tốt để CLB Công an Hà Nội hướng tới điểm số đầu tiên, thậm chí là chiến thắng", cựu HLV tuyển Thái Lan tiếp tục.

"Chúng tôi rất vui khi được thi đấu ở một giải mà gần như mọi đối thủ đều mạnh hơn. CLB Công an Hà Nội không thể tỏ ra sợ hãi. Tôi nghĩ đây là trận đấu rất hay và mang tính thử thách cao, để kiểm chứng chúng tôi có thể làm gì ở sân chơi lớn", Nguyễn Adou Leygley Minh, cầu thủ dự họp báo cùng HLV Polking, chia sẻ.

HLV Toru Oniki đánh giá cao và tôn trọng CLB Công an Hà Nội.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Toru Oniki của Kashima Antlers phát biểu: "CLB Công an Hà Nội có thể thua đậm Gamba Osaka, nhưng chúng tôi đã phân tích đối thủ này và thấy CLB Công an Hà Nội có màn trình diễn rất khác ở sân nhà so với sân khách. Mỗi trận đấu đều khác nhau và không trận nào dễ dàng với Kashima Antlers. Chúng tôi sẽ quyết tâm và có khát khao cao nhất cho trận ngày mai".

Đánh giá về CLB Công an Hà Nội, nhà cầm quân người Nhật Bản cho hay: "CLB Công an Hà Nội có rất nhiều cầu thủ tốt. Thật khó để chọn ai nguy hiểm nhất. Còn với chúng tôi, sự chuẩn bị không quá đặc biệt, ai có thể trạng và phong độ tốt nhất sẽ thi đấu. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng".

Trong khi đó, Homare Tokuda, cầu thủ cùng HLV Oniki trả lời họp báo, nói: "Ngày hôm qua, chúng tôi tập buổi đầu ở Hà Nội. Thời tiết rất khác biệt so với Nhật Bản. Nhưng dù khó khăn, chúng tôi sẽ nỗ lực chơi tốt nhất để giành thắng lợi và cống hiến cho người hâm mộ".

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Kashima Antlers diễn ra lúc 19h15 tối 13/10 ở sân Hàng Đẫy.

Bảng xếp hạng miền Đông trước trận CLB Công an Hà Nội gặp Kashima Antlers. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Nam Giang