HLV Okiyama Masahiko nói về hành trình giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027

HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao nỗ lực của các học trò sau khi U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027

Phát biểu tại buổi họp báo sau chiến thắng trước U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan, HLV Okiyama Masahiko cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ và xây dựng phương án chiến thuật nhằm hạn chế những điểm mạnh của đội bạn.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan sở hữu lợi thế về thể hình, thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Vì vậy, U17 nữ Việt Nam đã chuẩn bị các phương án phòng ngự và tranh chấp phù hợp.

Dù vậy, trong hiệp 1, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn gặp khó khăn khi triển khai lối chơi và chưa phát huy hết khả năng.

Bước ngoặt đến sau bàn thắng mở tỷ số. Khi giải tỏa được áp lực, U17 nữ Việt Nam thi đấu chủ động hơn, đồng thời tận dụng những điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện để gia tăng sức ép lên đối phương.

“Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật để gia tăng sức ép, hướng đến việc kiểm soát trận đấu”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt để ghi thêm bàn thắng.

Nhìn lại hành trình vòng loại, chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng thành tích ghi nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới là minh chứng cho sự tiến bộ của đội tuyển. Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần quyết tâm, chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp.

HLV Okiyama Masahiko đồng thời gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, địa phương đăng cai và người hâm mộ đã tạo điều kiện, động viên đội tuyển trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu.

Hướng tới VCK U17 nữ châu Á 2027, ông cho biết ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể sau khi xác định được các đối thủ từ kết quả bốc thăm.

Nhà cầm quân người Nhật Bản nhắc lại việc U17 nữ Việt Nam từng chỉ còn cách bán kết và cơ hội giành vé dự World Cup một trận đấu ở giải trước.

HLV Okiyama Masahiko và cầu thủ Đỗ Thị Hà Vi tại buổi họp báo sau trận thắng U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan

Từ kinh nghiệm đó, ông mong muốn các câu lạc bộ tiếp tục hỗ trợ cầu thủ trẻ hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao khả năng xử lý tình huống và duy trì quá trình rèn luyện.

“Về mặt tấn công, đội tuyển Việt Nam có thể triển khai nhiều phương án khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa bóng vào lưới đối phương”, ông nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, Đỗ Thị Hà Vi, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, không giấu được niềm vui khi cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu.

Sau ba trận vòng loại, Hà Vi ghi tổng cộng sáu bàn thắng. Nữ cầu thủ cho biết luôn nỗ lực ghi bàn trong mỗi trận đấu và hài lòng khi những đóng góp của mình giúp đội tuyển giành quyền góp mặt tại đấu trường châu lục.

Tấm vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027 là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Okiyama Masahiko, đồng thời mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu cao hơn.