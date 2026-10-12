Loạt kỷ lục Guinness Thế giới kỳ lạ do giáo viên xác lập

Ông Christian Schäfer lập kỷ lục thế giới về ghi nhớ các con số dưới nước.

Đằng sau công việc giảng dạy, nhiều giáo viên còn sở hữu những khả năng đặc biệt và sẵn sàng thử thách giới hạn bản thân. Với họ, lớp học không phải nơi duy nhất để thể hiện năng lực, còn những kỷ lục thế giới là cách chứng minh khả năng tư duy và tinh thần chinh phục thử thách.

Giáo viên chống đẩy 1.826 lần trong một giờ

Tháng 11/2025, bà Laura Hunt, điều phối viên thể thao kiêm giáo viên môn Giáo dục thể chất tại trường Falk thuộc Đại học Pittsburgh (Mỹ), đã xác lập kỷ lục Guinness với 1.826 lần chống đẩy trong một giờ ở hạng mục dành cho nữ.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thể chất, bao gồm công việc huấn luyện viên cá nhân, bà Hunt vốn quen với việc thực hiện hàng chục lần chống đẩy mỗi ngày. Tuy nhiên, để chinh phục kỷ lục thế giới, bà phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc nhằm cải thiện sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng, sức mạnh cơ lõi và độ linh hoạt.

Bà Laura Hunt thực hiện màn chống đẩy lập kỷ lục thế giới.

Trong giai đoạn chuẩn bị, bà Hunt duy trì lịch tập đều đặn, kết hợp nhiều bài tập khác nhau như tăng cường cơ lõi, chống đẩy trên ván giữ thăng bằng và giãn cơ trên thảm yoga. Cô giáo cho biết đã thực hiện trung bình 5.500 lần chống đẩy mỗi tuần trước khi bước vào thử thách.

Ngày 8/11, Hunt đến một phòng tập ở Pennsylvania để thực hiện màn lập kỷ lục trước sự chứng kiến của chuyên gia thể hình, hai người bấm giờ và những người thân yêu.

Ngay khi đồng hồ bắt đầu chạy, bà Hunt liên tục thực hiện các lượt chống đẩy, mỗi lượt 15 lần. Dù có lúc phải chống đầu gối xuống sàn để nghỉ ngơi vài giây, cô giáo vẫn tiếp tục thử thách. Bà dần vượt qua kỷ lục 1.575 lần chống đẩy trong một giờ do DonnaJean Wilde (Canada) xác lập năm 2024.

Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục vượt qua sự mệt mỏi, thậm chí tăng số lần chống đẩy và đạt tổng cộng 1.826 lần.

Chia sẻ về động lực thực hiện thử thách, bà Hunt cho biết bà muốn chứng minh với các con, học sinh và những người xung quanh rằng những việc khó khăn vẫn đáng để nỗ lực.

“Tôi luôn là người sống có mục tiêu và phát triển tốt khi đối mặt với thử thách. Việc xác lập kỷ lục là lời khẳng định về sự kiên trì, kỷ luật và niềm tin vào những điều có thể đạt được. Tất cả chúng ta đều có thể vượt lên trên những điều bình thường”, bà nói.

Giáo viên Toán ghi nhớ 87 chữ số dưới nước

Christian Schäfer (Đức), giáo viên Toán học kiêm chuyên gia ghi nhớ, mới đây đã gây chú ý khi xác lập kỷ lục về số chữ số thập phân ghi nhớ được nhiều nhất dưới nước.

Trong thử thách, ông Schäfer phải nín thở và ghi nhớ một danh sách dài các con số hiển thị trên màn hình điện thoại. Sau khi ngoi lên mặt nước, ông đọc lại chính xác 87 chữ số, qua đó giành danh hiệu Guinness World Records.

Ông Christian Schäfer ghi nhớ 87 chữ số khi ở dưới nước.

Đây không phải kỷ lục duy nhất của Schäfer. Ông còn ghi nhớ được chuỗi 250 đồng xu và nhớ lại 11 số điện thoại trong ba phút.

Khả năng kiểm soát hơi thở cũng giúp Schäfer chinh phục các thử thách khác. Ông từng lập kỷ lục thổi một con tem đi quãng đường 100 m trong 3 phút 3 giây và quãng đường 1,6 km trong 1 giờ 57 phút 38 giây.

Schäfer cho biết ông đặc biệt yêu thích việc thử thách và mở rộng giới hạn năng lực của con người. Đối với thầy giáo, trong lĩnh vực thể thao trí nhớ, các kỷ lục mới liên tục được xác lập, biến những điều từng được xem là bất khả thi thành hiện thực.

Với thử thách ghi nhớ dưới nước, Schäfer phải kết hợp khả năng ghi nhớ với việc kiểm soát thời gian nín thở. Ông chỉ được nhìn danh sách con số sau khi đã hoàn toàn chìm dưới nước. Khi ngoi lên, thầy giáo phải ngừng nhìn danh sách và đọc lại các chữ số theo đúng thứ tự. Thử thách kết thúc ngay khi anh mắc lỗi.

Từ kinh nghiệm của mình, Schäfer cho rằng các kỹ thuật ghi nhớ có thể hữu ích với bất kỳ ai cần học thuộc lòng. Một trong những phương pháp anh đề xuất là chuyển thông tin trừu tượng thành hình ảnh, sau đó kết nối chúng thành câu chuyện quen thuộc.

Theo thầy giáo người Đức, não bộ có khả năng lưu giữ hình ảnh tốt hơn thông tin trừu tượng. Vì vậy, việc vận dụng trí tưởng tượng có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ, duy trì sự tập trung và hạn chế tình trạng quên kiến thức khi chịu áp lực.

Giáo sư toán mặc 17 áo phông khi tâng bóng bằng đầu

Không chỉ gây ấn tượng với kiến thức toán học, GS Agim Agushi (Kosovo) còn chứng minh khả năng kiểm soát bóng khi xác lập kỷ lục mặc nhiều áo phông nhất trong lúc điều khiển bóng đá bằng đầu.

Người đàn ông 56 tuổi đã mặc thành công 17 chiếc áo phông trong khi giữ bóng bằng đầu, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình là 14 chiếc.

GS Agushi vừa tâng bóng vừa mặc đủ 17 chiếc áo phông.

Để thực hiện thành công thử thách, GS Agushi đã dành nhiều thời gian luyện tập và thử nghiệm các phương pháp khác nhau. Ông thường giới hạn phạm vi hoạt động trong một mét vuông, đồng thời thay đổi điều kiện ánh sáng và thời tiết để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến màn trình diễn, đặc biệt khi thực hiện ngoài trời.

Sau khi tìm được kỹ thuật phù hợp nhất, ông tập trung luyện tập phương pháp đó. Đáng chú ý, tư duy toán học giúp ông tiếp cận thử thách theo hướng tìm kiếm phương án đơn giản và hiệu quả nhất. Ông chỉ mất chưa đầy 4 phút để mặc đủ 17 chiếc áo phông, qua đó xác lập kỷ lục mới.

Ngoài thành tích này, GS Agushi còn nắm giữ hai kỷ lục khác là cởi 28 chiếc áo phông khi tâng bóng bằng đầu và thực hiện 164 lần mặc vào, cởi áo phông trong khi điều khiển bóng bằng đầu. Ông cũng từng cùng Bujar Ajeti (Kosovo) tâng bóng bằng đầu giữa hai người trong 34 phút 1 giây, lập kỷ lục về thời gian thực hiện động tác này lâu nhất.

Tú Anh