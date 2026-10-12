Hà Nội khen thưởng vận động viên xuất sắc tại ASIAD 20

Khẳng định vai trò của thể thao Thủ đô

Sáng 12/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Đại hội Thể thao châu Á là đấu trường lớn, quy tụ những tài năng hàng đầu châu lục. Để góp mặt tại Đại hội, các vận động viên phải trải qua quá trình tuyển chọn, tập luyện và thi đấu đầy thử thách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm tự hào khi các vận động viên Hà Nội giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời đóng góp vào cả ba huy chương vàng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Thủ đô đối với thể thao nước nhà.

Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên, ông Trần Đức Thắng đồng thời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ và người hâm mộ đã đồng hành cùng thể thao Hà Nội.

Để tiếp tục nâng cao thành tích, Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, Hà Nội cần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ Đại hội Thể thao châu Á và Olympic. Sau đại hội, ngành thể thao cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, hạn chế để xây dựng phương án đầu tư phù hợp với từng môn và nhóm vận động viên triển vọng.

Thành phố cần chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo điều kiện để vận động viên tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, cần chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ đại hội khu vực và quốc tế tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Thứ hai, Hà Nội cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp vận động viên yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị, dinh dưỡng, phục hồi thể lực và điều trị chấn thương cần được rà soát, cải thiện. Bên cạnh đó, thành phố cần bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, quan tâm đến việc học tập, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp để vận động viên có sự chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau khi kết thúc thi đấu.

Thứ ba, cần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ cơ sở. Hoạt động thể thao trong trường học, cơ quan, khu dân cư cần được đẩy mạnh; các thiết chế thể thao, sân chơi và không gian công cộng cần được khai thác hiệu quả. Thành phố cũng khuyến khích câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển phong trào, tạo nguồn tuyển chọn vận động viên có năng khiếu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà tài trợ, người hâm mộ và gia đình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tài năng trẻ, cải thiện điều kiện tập luyện và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Thể thao Hà Nội đóng góp 60% tổng số huy chương

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài.

Tại đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm ba huy chương vàng, ba huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Trong đó, các vận động viên Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm ba huy chương vàng, một huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Đáng chú ý, vận động viên Hà Nội góp mặt trong cả ba huy chương vàng của thể thao Việt Nam, gồm một huy chương vàng môn karate và hai huy chương vàng môn cầu mây. Đây là đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn.

Bên cạnh đó, huy chương bạc của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51 kg nữ môn quyền Anh có ý nghĩa chuyên môn đáng chú ý. Đây là nội dung thi đấu chính thức tại Olympic, đòi hỏi năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu cao. Thành tích của Nguyễn Thị Tâm cùng 11 huy chương đồng ở các môn tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh của vận động viên Hà Nội tại đấu trường châu lục.

Theo ông Phạm Xuân Tài, kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm hướng tới Đại hội Thể thao châu Á và Olympic giai đoạn 2026-2045 tạo nền tảng để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y học thể thao và chính sách đãi ngộ đối với vận động viên mũi nhọn.

Đại diện các vận động viên được tuyên dương, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi giành huy chương bạc tại đại hội, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Hà Nội và thể thao Việt Nam.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khẳng định sự quan tâm, đầu tư của thành phố là động lực giúp vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu và chinh phục các đấu trường lớn.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại đại hội, gồm 10 huấn luyện viên và 17 vận động viên.

Các huấn luyện viên được khen thưởng thuộc nhiều môn như cầu mây, karate, quyền Anh, đua thuyền, wushu, bắn súng và điền kinh. Trong số các vận động viên có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly ở môn cầu mây; Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên ở môn karate; Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh ở môn quyền Anh; Đinh Thị Hảo ở môn đua thuyền và Dương Thúy Vi ở môn wushu. Theo quyết định, mỗi cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Lễ tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên, đồng thời tạo động lực để thể thao Hà Nội tiếp tục nâng cao thành tích, chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường lớn. Qua đó, Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò trung tâm thể thao thành tích cao, đóng góp vào sự phát triển của thể thao Việt Nam.