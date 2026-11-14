Khi đồ uống ít ngọt “lên ngôi”

Thay đổi khẩu vị từ những lựa chọn hằng ngày

Tại các quán cà phê, trà sữa, việc khách hàng chủ động yêu cầu giảm lượng đường khi gọi đồ uống đã trở nên quen thuộc. Thay vì lựa chọn mức đường thông thường, nhiều người ưu tiên các mức 30%, 50% hoặc không đường. Với những sản phẩm vốn có vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu, khách hàng cũng có xu hướng hạn chế thêm đường, sữa đặc hay các loại siro tạo ngọt.

Sự thay đổi này dễ nhận thấy ở nhóm khách hàng trẻ, nhất là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Nếu trước đây, vị ngọt được xem là yếu tố quan trọng tạo nên hương vị hấp dẫn của một cốc trà sữa hay trà trái cây thì hiện nay, nhiều người lại quan tâm đến lượng đường có trong mỗi khẩu phần. Một số khách hàng vẫn duy trì thói quen uống đồ uống yêu thích nhưng lựa chọn điều chỉnh lượng đường để phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

Nhu cầu sử dụng đồ uống tại các cửa hàng trà sữa vẫn duy trì, song người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thành phần và lượng đường trong mỗi sản phẩm trước khi lựa chọn.

Nguyễn Thị Phương Trang, 23 tuổi, phường Hạc Thành chia sẻ: “Trước đây, khi mua trà sữa hay trà trái cây, tôi thường chọn mức đường bình thường vì nghĩ như vậy đồ uống sẽ ngon hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi chuyển sang mức 30% hoặc 50% đường. Uống ít ngọt giúp tôi cảm nhận rõ hơn hương vị của trà và trái cây, đồng thời cũng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng thường xuyên”.

Không chỉ trong nhóm đồ uống pha chế, xu hướng giảm ngọt còn thể hiện ở lựa chọn các sản phẩm đóng chai, đóng lon tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị và tạp hóa. Những dòng nước giải khát không đường, trà ít đường, nước khoáng hay các loại đồ uống có thành phần tự nhiên được nhiều người chú ý. Trên bao bì, các thông tin như hàm lượng đường, năng lượng và thành phần dinh dưỡng cũng trở thành căn cứ để người mua cân nhắc trước khi lựa chọn.

Ưu tiên sức khỏe, không chỉ là xu hướng nhất thời

Đằng sau sự thay đổi khẩu vị này là mối quan tâm ngày càng lớn đối với sức khỏe. Đường bổ sung có mặt trong nhiều loại đồ uống quen thuộc, từ nước ngọt, trà sữa đến cà phê pha chế. Nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, lượng đường dư thừa có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường type 2. Vì vậy, giảm tiêu thụ đồ uống có nhiều đường được xem là một trong những cách điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh hơn.

Chị Lê Huyền Anh, 30 tuổi, phường Hạc Thành cho biết: “Trước đây, tôi thường uống cà phê sữa và nước ngọt trong ngày, nhất là những lúc làm việc căng thẳng. Sau khi tìm hiểu về tác động của việc tiêu thụ nhiều đường, tôi bắt đầu giảm sữa đặc khi pha cà phê, hạn chế nước ngọt đóng chai và uống nước lọc nhiều hơn. Ban đầu cũng chưa quen, nhưng dần dần tôi thấy việc điều chỉnh này không quá khó”.

Thực tế, việc lựa chọn đồ uống ít ngọt không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải từ bỏ hoàn toàn những thức uống yêu thích. Thay vào đó, họ có xu hướng kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể thông qua việc lựa chọn khẩu phần, tần suất sử dụng và thành phần sản phẩm. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng tiêu dùng chú trọng dinh dưỡng, trong đó sức khỏe được đặt bên cạnh yếu tố hương vị và sự tiện lợi.

Nắm bắt sự thay đổi từ thị trường, nhiều cơ sở kinh doanh đồ uống đã bổ sung các lựa chọn ít đường, không đường vào thực đơn. Khách hàng được chủ động điều chỉnh lượng đường, lựa chọn loại sữa, topping hoặc thành phần tạo ngọt phù hợp với sở thích. Một số thương hiệu đồ uống đóng chai cũng phát triển thêm các dòng sản phẩm giảm đường, không đường nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Các dòng đồ uống ít đường, giảm ngọt được giới thiệu đa dạng trên bảng menu, đáp ứng nhu cầu lựa chọn của khách hàng.

Tuy nhiên, lựa chọn đồ uống ít ngọt không có nghĩa là mặc nhiên đồng nghĩa với tốt cho sức khỏe. Một số sản phẩm được quảng bá là ít đường vẫn có thể chứa năng lượng đáng kể từ chất béo, sữa, kem hoặc các thành phần bổ sung khác. Đồ uống sử dụng chất tạo ngọt thay thế cũng cần được xem xét trên cơ sở thành phần và mức độ tiêu thụ phù hợp. Do đó, người tiêu dùng cần hình thành thói quen đọc nhãn dinh dưỡng, chú ý hàm lượng đường và năng lượng thay vì chỉ dựa vào những thông tin quảng cáo trên bao bì.

Đặc biệt, giảm lượng đường trong đồ uống cần đi cùng việc điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt nói chung. Việc thay một cốc nước ngọt bằng trà ít đường sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa nếu người sử dụng vẫn thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, ít vận động hoặc duy trì những thói quen thiếu lành mạnh khác.

Đồ uống ít ngọt có thể là xu hướng tiêu dùng đang được quan tâm, nhưng giá trị lâu dài nằm ở sự thay đổi trong cách mỗi người chăm sóc sức khỏe từ những thói quen nhỏ nhất. Không cần loại bỏ hoàn toàn vị ngọt, điều quan trọng là biết lựa chọn và kiểm soát lượng tiêu thụ phù hợp. Bởi một thức uống ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở sự cân bằng giữa nhu cầu thưởng thức và lợi ích sức khỏe.