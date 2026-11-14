Kịp thời cấp cứu ngư dân bị cá kìm đâm xuyên ngực

Sáng 14/11, Bệnh xá đảo Phan Vinh A, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân bị cá kìm đâm vào vùng ngực trái khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A tiếp nhận ngư dân từ tàu cá.

Ngư dân gặp nạn là anh Bùi Văn Tiển (sinh năm 1994, quê ở Đông Sơn, Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá QNg-90962-TS. Theo thông tin từ Bệnh xá đảo Phan Vinh A, khoảng 8h cùng ngày, anh Tiển được các ngư dân đưa vào đảo trong tình trạng đau tức ngực trái, mệt mỏi, khó thở nhẹ và có vết thương ở vùng ngực.

Trước đó hơn 3 giờ, trong lúc khai thác hải sản, anh Tiển bị cá kìm (cá nhái) đâm vào thành trước ngực trái. Sau tai nạn, nạn nhân đau ngực dữ dội, chảy máu và ngất đi.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết thương vùng trước ngực trái, ngang khoang liên sườn 3-4, kích thước khoảng 1 x 0,5cm, sâu khoảng 1cm, vẫn còn rỉ máu. Kết quả siêu âm ghi nhận tràn dịch khoang màng phổi trái, vị trí dày nhất khoảng 4cm; phim X-quang cho thấy hình ảnh mờ thuần nhất phổi trái.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương ngực hở, tràn máu khoang màng phổi trái do cá kìm đâm. Ngay sau đó, Bệnh xá đảo Phan Vinh A khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, gồm truyền dịch, bất động, sử dụng kháng sinh, cầm máu và khâu vết thương ngực hở. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn và diễn biến sức khỏe.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A thăm hỏi, động viên ngư dân.

Để có phương án điều trị phù hợp, Bệnh xá đảo Phan Vinh A đã đề nghị hội chẩn chuyên khoa với Bệnh viện Quân y 175 nhằm thống nhất hướng xử trí tiếp theo.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân gặp tai nạn trên biển tiếp tục thể hiện vai trò của lực lượng quân y Hải quân trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại quần đảo Trường Sa. Sự hiện diện và hỗ trợ y tế của các bệnh xá trên đảo không chỉ giúp ngư dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu khi gặp sự cố mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.