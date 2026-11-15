Người đàn ông 50 tuổi co giật, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người mắc

Theo Global Times, bệnh nhân được truyền thông Trung Quốc gọi là ông Trương, 50 tuổi, sống tại Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, cha ông mua một con rắn hoang dã. Nghe người khác truyền tai rằng mật rắn sống có thể giúp thanh nhiệt, sáng mắt, ông Trương quyết định nuốt trực tiếp túi mật của con vật, có kích thước chỉ bằng một hạt đậu phộng.

Sau khi ăn, người đàn ông không xuất hiện biểu hiện bất thường nên không nghĩ đến nguy cơ sức khỏe và cũng không đi khám.

Tuy nhiên, khoảng 2-3 tháng sau, khi đang làm việc nhà, ông đột nhiên cảm thấy tay chân bên trái tê bì, sau đó ngã xuống đất. Cơ thể ông co giật mất kiểm soát trong khoảng 30 giây khiến gia đình hoảng hốt, lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả chụp chiếu vùng đầu cho thấy não bệnh nhân xuất hiện nhiều tổn thương dạng đốm rải rác. Đáng chú ý, các bác sĩ còn phát hiện một nang nhỏ có kích thước tương đương hạt đậu phộng.

Những bất thường này không điển hình cho đột quỵ hay khối u não thông thường. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh lý liên quan đến ký sinh trùng nên chuyển ông đến Bệnh viện trực thuộc số 1, Trường Y khoa Đại học Chiết Giang để tiếp tục kiểm tra chuyên sâu.

Tin lời đồn mật rắn giúp bồi bổ sức khỏe, người đàn ông không ngờ mắc bệnh sán ký sinh trong não. Ảnh: Global Times.

Sau khi đối chiếu hình ảnh chẩn đoán, tiền sử bệnh và kết quả xét nghiệm, các chuyên gia xác định ông Trương mắc bệnh sán dây thần kinh (neurocysticercosis), do ấu trùng sán dây lợn (Taenia solium) gây ra.

Đây là bệnh lý xảy ra khi ấu trùng sán xâm nhập vào cơ thể, theo đường tuần hoàn di chuyển đến các cơ quan, trong đó có não. Tại đây, chúng có thể hình thành các nang ký sinh, gây tổn thương mô não và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh.

Tùy vị trí, số lượng nang và phản ứng viêm của cơ thể, người bệnh có thể xuất hiện nhiều biểu hiện khác nhau. Co giật, động kinh là những triệu chứng thường gặp. Một số trường hợp còn bị đau đầu kéo dài, yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn thị giác, thậm chí mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Đối với trường hợp ông Trương, các bác sĩ trước tiên tập trung kiểm soát cơn co giật, sau đó xây dựng phác đồ điều trị ký sinh trùng dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân.

Sau quá trình điều trị, chức năng vận động của các chi dần hồi phục, sức khỏe cải thiện và ông được xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục sử dụng thuốc, theo dõi sức khỏe và tái khám định kỳ.

Bác sĩ Sheng Jifang, trưởng khoa tại Bệnh viện trực thuộc số 1, Trường Y khoa Đại học Chiết Giang, cảnh báo mật rắn sống không phải thần dược bồi bổ sức khỏe. Những quan niệm cho rằng ăn mật rắn giúp sáng mắt, thanh nhiệt, giải độc hiện không có cơ sở khoa học đáng tin cậy.

Đặc biệt, động vật hoang dã có thể mang nhiều loại ký sinh trùng và mầm bệnh. Việc ăn sống các bộ phận của chúng, trong đó có mật, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh và gây ra những hậu quả khó lường.

Không chỉ mật rắn, một số phương pháp truyền miệng khác như nuốt cá chạch sống để bồi bổ cơ thể hay ngâm bọ cạp sống trong rượu để chữa đau nhức xương khớp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc sử dụng động vật sống hoặc thực phẩm chưa được xử lý an toàn có thể khiến cơ thể tiếp xúc với vi khuẩn, ký sinh trùng và các tác nhân gây bệnh khác.

Theo Sohu các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý áp dụng những phương pháp chữa bệnh dân gian chưa được kiểm chứng, đặc biệt là việc ăn, uống trực tiếp các bộ phận động vật hoang dã.

Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như tê yếu tay chân, đau đầu kéo dài, co giật hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.