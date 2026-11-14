Nửa đêm nhận tin nhắn: 'Hẹn em chỗ cũ nhé', tôi tưởng chồng cũ nhầm nhưng đọc tin tiếp theo mới vỡ lẽ

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây hơn một năm sau nhiều năm chung sống. Không có người thứ ba hay biến cố quá lớn, chỉ là cả hai dần không còn tìm được tiếng nói chung. Những cuộc trò chuyện ngày càng ít, thay vào đó là tranh cãi về những chuyện vụn vặt. Cuối cùng, chúng tôi chọn dừng lại khi nhận ra càng cố gắng níu kéo, cả hai càng khiến nhau mệt mỏi.

Chúng tôi có hai con, một bé gái 5 tuổi và một cậu con trai năm nay 12 tuổi. Sau ly hôn, con gái nhỏ sống cùng tôi, còn con trai theo bố. Dù không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, cùng chia sẻ chuyện học hành, sức khỏe và những vấn đề trong quá trình nuôi dạy con. Tôi nghĩ đó là điều tối thiểu mà hai người làm cha mẹ cần có trách nhiệm thực hiện.

Mọi chuyện vốn khá bình lặng cho đến một tối cách đây vài hôm. Tối đó khi tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bất ngờ sáng lên. Tin nhắn gửi đến từ chồng cũ, vỏn vẹn một câu: “Hẹn em chỗ cũ nhé”. Tôi thoáng giật mình. Chỗ cũ là chỗ nào? Tại sao anh lại nhắn cho tôi vào giờ này? Chúng tôi đã ly hôn, bình thường chỉ trao đổi những chuyện liên quan đến con cái thôi mà.

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Tôi tự hỏi liệu anh có gửi nhầm tin cho ai đó hay không. Tôi chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác xuất hiện: “Đây là tin nhắn con trai đã lén lấy điện thoại anh, để nhắn cho một cô bạn chung lớp đấy em ạ”. Đọc được lời chồng cũ giải thích, tôi vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Hóa ra con trai đã tự ý dùng điện thoại của bố để nhắn tin cho bạn nữ cùng lớp. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là nội dung tin nhắn đầu tiên, “hẹn em chỗ cũ nhé” - có lẽ con trai tôi đang trong một mối quan hệ yêu đương ở trường học.

Thằng bé mới 12 tuổi, đang học lớp 6. Tôi biết ở độ tuổi này, các con bắt đầu có những thay đổi về tâm lý, tò mò về bạn khác giới, đôi khi cũng có những rung động đầu đời. Thế nhưng, khi nghĩ đến việc con yêu sớm, thậm chí chủ động hẹn gặp riêng bạn nữ nhiều lần, tôi vẫn thấy lo lắng.

Tôi sợ con còn quá nhỏ để hiểu rõ tình cảm nam nữ, dễ bị cuốn vào chuyện yêu đương mà xao nhãng việc học. Tôi cũng lo con có thể bắt chước những điều chưa phù hợp với lứa tuổi hoặc không biết cách giữ khoảng cách, bảo vệ bản thân trong các mối quan hệ.

Sáng hôm sau, tôi lập tức đến nhà chồng cũ để nói chuyện. Tôi nghĩ cả hai cần thống nhất cách xử lý, bởi nếu chỉ một người nghiêm khắc, người còn lại lại dễ dãi thì con sẽ càng khó hiểu đâu là giới hạn. Tuy nhiên, cuộc trao đổi không diễn ra suôn sẻ như tôi tưởng.

Tôi đề nghị chồng cũ nên kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con, ít nhất là trong thời gian này. Tôi cũng muốn anh hỏi han kỹ hơn về cô bạn kia, xem hai đứa quen nhau thế nào, thường nhắn tin những gì và có thực sự hẹn gặp riêng hay không. Theo tôi, con mới học lớp 6, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, vui chơi và phát triển những kỹ năng cần thiết.

Nhưng chồng cũ lại cho rằng tôi đang phản ứng hơi thái quá. Anh nói con trai ở tuổi này cũng lớn rồi, việc thích một bạn nữ cùng lớp cũng là chuyện bình thường. Nếu bố mẹ lập tức cấm đoán, thậm chí làm căng vấn đề, con có thể trở nên khép kín và không muốn chia sẻ với người lớn nữa.

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Tôi hiểu phần nào suy nghĩ ấy, nhưng vẫn không đồng tình với cách anh nhìn nhận mọi chuyện quá đơn giản như vậy. Tôi cho rằng tôn trọng cảm xúc của con, không có nghĩa là để con tự do yêu đương khi chưa đủ nhận thức. Ở tuổi này, các con vẫn cần được hướng dẫn về giới hạn, cách ứng xử và trách nhiệm với bản thân.

Hai chúng tôi bắt đầu tranh luận. Anh cho rằng tôi nên nhẹ nhàng trò chuyện, còn tôi lại muốn có những quy định cụ thể về việc sử dụng điện thoại và thời gian học hành, gặp gỡ bạn bè ở trường. Tôi cũng nhắc anh rằng con đang sống cùng bố, nếu không để ý thì rất dễ bỏ qua những thay đổi trong tâm lý của con. Anh lập tức phản bác rằng, tôi không nên vì lo lắng mà biến chuyện nhỏ thành vấn đề nghiêm trọng.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tôi ra về với tâm trạng nặng nề. Tôi đang phân vân không biết có nên chủ động nói chuyện trực tiếp với con hay không, và nếu nói thì phải bắt đầu thế nào để con không cảm thấy bị tra hỏi, kiểm soát. Tôi càng không muốn vì chuyện này mà con mất niềm tin, sau này có điều gì cũng chọn cách giấu bố mẹ. Nếu là mọi người, mọi người sẽ xử lý tình huống này thế nào…

Tâm sự từ độc giả bichtram…@gmail.com

Chuyện yêu sớm ở tuổi thiếu niên thường đi kèm với tâm lý nổi loạn. Nhiều bậc cha mẹ thấy rằng con cái họ đang yêu, họ sử dụng các phương pháp cứng rắn để kìm nén và ép trẻ chia tay. Điều này có khả năng khơi dậy sự nổi loạn của trẻ. Khiến con càng muốn có được một cái gì đó.

Do đó, khi phát hiện con đang yêu, thái độ của cha mẹ là rất quan trọng.

- Đầu tiên, đừng phản đối ngay lập tức.

Mặc dù nhiều cha mẹ không đồng tình chuyện trẻ yêu sớm, nhưng sự phản đối quá mạnh mẽ có thể sẽ phản tác dụng. Do đó, khi cha mẹ biết rằng con họ đang yêu, trước tiên họ nên ổn định cảm xúc, suy nghĩ về quan điểm của trẻ, nói chuyện với trẻ và để trẻ coi cha mẹ như người có thể trút bầu tâm sự.

- Thứ hai, giao tiếp luôn hữu ích hơn là la mắng.

Khi bạn thấy rằng con bạn đang yêu, bạn bắt đầu trách mắng con mình. Mối quan hệ giữa con và cha mẹ càng tồi tệ đi. Tốt hơn là ngồi xuống với trẻ và nói chuyện từ tốn, nói về tình trạng gần đây của trẻ, nói về người mà con đang thích và nói về những gì sẽ xảy ra sau khi trẻ yêu. Điều quan trọng cần biết là một tình yêu sớm hợp lý có thể khiến những đứa trẻ học tập chăm chỉ để trở thành một người tốt hơn. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái biến tình yêu thành động lực.

- Thứ ba, nói với con bảo vệ chính mình.

Tình yêu đầu tiên chắc chắn sẽ bị tổn thương và điều cha mẹ phải làm là bảo vệ đứa trẻ và giảm thiểu tác hại có thể xảy ra. Đặc biệt là cha mẹ có con gái cần bảo con phải tự trọng. Trên thực tế, chuyện yêu sớm của trẻ ngày càng trở nên phổ biến, cha mẹ không thể tránh nói về điều đó và việc hướng dẫn chính xác sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ.