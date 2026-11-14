Loại quả 'tốt trên thế giới' chỉ có ở Hà Nội, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, thành đặc sản tốt cho sức khoẻ

Bưởi Diễn là một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, được nhiều người yêu thích nhờ lớp vỏ vàng óng, tép bưởi mọng nước, vị ngọt thanh và hương thơm dịu đặc trưng. Không quá cầu kỳ về hình thức, loại quả này chinh phục thực khách bởi chất lượng múi bên trong. Đặc biệt, bưởi Diễn có thể bảo quản trong thời gian dài sau thu hoạch, càng xuống nước càng ngọt, trở thành thức quà quen thuộc mỗi dịp cuối năm.

Bưởi Diễn có nguồn gốc từ vùng đất Diễn, Hà Nội. Đây được xem là vùng trồng bưởi Diễn lâu đời, gắn với quá trình hình thành và phát triển thương hiệu của loại quả đặc sản này. Điểm dễ nhận biết của bưởi Diễn là quả có kích thước tương đối nhỏ, thường nặng khoảng 0,8 đến 1,5kg mỗi quả, hình cầu hơi dẹt. Khi còn trên cây, quả có vỏ màu xanh, đến lúc chín chuyển sang vàng óng, khá mỏng và có mùi thơm nhẹ. Phần cùi bên trong không quá dày, các múi xếp đều, tép bưởi nhỏ, màu vàng nhạt, mọng nước nhưng không bị nhão.

Bưởi Diễn nổi bật bởi vị ngọt thanh khi mới thu hoạch. Sau khoảng vài tuần bảo quản, quả bắt đầu xuống nước, tép bưởi săn lại, vị ngọt đậm hơn, hương thơm cũng rõ hơn mà không bị gắt. Đây chính là điểm khiến loại quả này được nhiều người sành ăn yêu thích. Một quả bưởi ngon thường có dáng tròn, cầm chắc tay, vỏ mỏng, màu vàng đều và khi bổ ra có mùi thơm dễ chịu.

Không chỉ là loại trái cây tráng miệng được ưa chuộng, bưởi Diễn còn có thể sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Phần múi bưởi thường được dùng làm gỏi bưởi, nộm tôm thịt, salad hoặc ăn kèm sữa chua. Đặc biệt, cùi bưởi có thể tận dụng để nấu chè bưởi, làm mứt hoặc chế biến thành các món ăn vặt. Vỏ bưởi cũng có thể dùng để nấu nước thơm, làm tinh dầu hoặc chế biến một số món mứt truyền thống.

Bưởi Diễn mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch, thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch và rộ nhất vào tháng 11 đến tháng 12 âm lịch, thời điểm cận Tết Nguyên đán. Đây cũng là lúc những vườn bưởi ở Phú Diễn bước vào mùa nhộn nhịp nhất. Quả sau khi hái có thể bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong khoảng 2 đến 3 tháng, thậm chí lâu hơn nếu được chăm sóc và bảo quản tốt. Nhiều người có thói quen mua bưởi từ sớm, để dành đến Tết thưởng thức khi quả đã xuống nước và đạt độ ngọt đậm.

Về giá bán, bưởi Diễn có mức giá khác nhau tùy nguồn gốc, kích thước, độ tuổi của cây và chất lượng quả. Tại các vườn trồng lâu năm ở Phú Diễn, giá bán lẻ trong những mùa gần đây thường dao động khoảng 30.000 đến 60.000 đồng mỗi quả. Những quả nhỏ, trọng lượng khoảng 500 đến 600g có thể có giá 20.000 đến 25.000 đồng.

Theo giá trị dinh dưỡng tham khảo, trong 120g bưởi có khoảng 41 calo, 10g carbohydrate, 1g chất xơ, 9g đường và 1g protein. Loại quả này không chứa chất béo, cholesterol hay natri, đồng thời cung cấp khoảng 38,4mg vitamin C và 71,3mcg vitamin A, góp phần bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe.

Lợi ích của quả bưởi với sức khỏe

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Bưởi chứa chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón. Chất xơ còn góp phần tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Bưởi có hàm lượng calo tương đối thấp nhưng chứa nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn. Bổ sung bưởi vào chế độ ăn uống hợp lý có thể hỗ trợ duy trì cân nặng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan trong bưởi, đặc biệt là pectin, có thể liên kết với cholesterol trong đường ruột và hỗ trợ đào thải ra ngoài. Nhờ đó, loại quả này góp phần kiểm soát cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thúc đẩy sức khỏe đôi mắt

Bưởi cung cấp vitamin A dưới dạng tiền chất beta-carotene, dưỡng chất cần thiết để duy trì thị lực bình thường. Kết hợp vitamin A với vitamin C và các chất chống oxy hóa còn góp phần bảo vệ tế bào mắt trước tác động của các gốc tự do.

Giảm nguy cơ hình thành sỏi thận

Bưởi chứa axit citric, khi vào cơ thể có thể làm tăng lượng citrate trong nước tiểu. Chất này giúp hạn chế sự kết tinh của một số loại khoáng chất, từ đó góp phần ngăn ngừa một số dạng sỏi thận. Tuy nhiên, người có tiền sử sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

Có tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một số giống bưởi ruột hồng, ruột đỏ chứa lycopene, chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc đặc trưng của múi quả. Hợp chất này được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu ghi nhận chế độ ăn giàu lycopene có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn, tuy nhiên chưa đủ cơ sở khẳng định ăn bưởi có thể ngăn ngừa ung thư.