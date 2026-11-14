Mẹo phục hồi lưỡi gạt mưa bị kêu rít và để lại vệt mờ bằng cồn y tế để không phải thay mới sớm

Lưỡi gạt mưa ô tô là bộ phận dễ bị hao mòn do tác động của thời tiết và bụi bẩn. Việc bảo dưỡng đơn giản như làm sạch bằng cồn y tế có thể giúp khắc phục tiếng kêu rít và vệt mờ, đồng thời kéo dài tuổi thọ lưỡi gạt mà không phải thay mới thường xuyên.

Thao tác tháo lắp lưỡi gạt mưa ô tô để vệ sinh bằng cồn y tế giúp giảm tiếng kêu và vệt mờ hiệu quả. Ảnh: SlashGear

Bảo dưỡng xe ô tô tại nhà đôi khi khiến nhiều người e ngại, nhất là với những ai không có nhiều kiến thức về kỹ thuật. Tuy nhiên, việc chăm sóc lưỡi gạt mưa là một trong những công việc đơn giản mà người dùng có thể tự thực hiện dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian hay chi phí.

Điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn lưỡi gạt mưa phù hợp. Người dùng nên tránh mua các loại lưỡi gạt quá rẻ, kém chất lượng vì chúng thường nhanh hỏng và phải thay thế thường xuyên. Những thương hiệu như Rain-X hay Michelin được nhiều tài xế đánh giá cao về độ bền và hiệu quả. Ngoài ra, kích thước lưỡi gạt cũng cần phù hợp với kính chắn gió để tránh hiện tượng gạt không sạch hoặc làm hỏng mô tơ gạt mưa.

Sau khi chọn được lưỡi gạt phù hợp, việc bảo dưỡng định kỳ là rất cần thiết. Lưỡi gạt mưa thường có tuổi thọ từ 6 tháng đến một năm nếu được sử dụng và bảo quản đúng cách. Việc dùng lưỡi gạt quá thời hạn hoặc không vệ sinh thường xuyên sẽ làm giảm hiệu quả và gây ra tiếng kêu rít khó chịu khi vận hành.

Bụi bẩn, muối đường hay phân chim bám trên lưỡi gạt là nguyên nhân chính gây hư hại và làm giảm khả năng lau sạch kính. Cách vệ sinh đơn giản là pha dung dịch nước ấm với chất tẩy rửa hoặc dung dịch rửa kính, sau đó nâng lưỡi gạt lên và dùng khăn mềm lau sạch nhẹ nhàng. Đối với các vết bẩn cứng đầu, có thể dùng bàn chải mềm hoặc cồn y tế để làm sạch, giúp loại bỏ vệt mờ và tiếng kêu rít hiệu quả.

Thời điểm vệ sinh lưỡi gạt tốt nhất là vào đầu mùa xuân và mùa đông, cũng như trong suốt mùa hè khi thời tiết thay đổi. Việc này giúp đảm bảo lưỡi gạt luôn hoạt động trơn tru và kéo dài tuổi thọ.

Ngoài việc vệ sinh, người dùng cũng cần lưu ý tránh để lưỡi gạt tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời kéo dài vì tia UV có thể làm cao su nhanh nứt và hỏng. Tốt nhất nên đỗ xe ở nơi có bóng râm hoặc trong gara để bảo vệ lưỡi gạt.

Kính chắn gió cũng cần được giữ sạch và không để khô hoàn toàn khi sử dụng lưỡi gạt để tránh ma sát làm mòn cao su. Nếu kính bị đóng băng, nên cạo bỏ lớp băng trước khi bật lưỡi gạt để tránh làm rách hoặc biến dạng lưỡi gạt.

Một lưu ý khác là chất lỏng rửa kính mua ngoài thị trường thường chứa ethylene glycol có thể làm khô và hỏng lưỡi gạt. Do đó, người dùng có thể tự pha chế dung dịch rửa kính tại nhà để hạn chế tác động xấu đến lưỡi gạt.

Tóm lại, lưỡi gạt mưa có thể chịu được nhiều điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn cần được chăm sóc đúng cách để duy trì hiệu quả và tuổi thọ. Việc vệ sinh định kỳ và bảo quản hợp lý sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tránh phải thay thế lưỡi gạt quá sớm.