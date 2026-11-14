Đâu là thời điểm muộn nhất bạn không nên uống cà phê?

GS Lee Won Kyung, một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, đã chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân mang tên "Bác sĩ Lee Won-kyung: Tìm kiếm Ung thư" (Doctor Lee Won-kyung: Finding Cancer): "Nếu bạn thường đi ngủ vào lúc 11h đêm, tốt nhất nên tránh uống cà phê sau 3h chiều". GS Lee giải thích rằng, trung bình cần từ 4 đến 6 giờ để nồng độ caffeine trong cơ thể giảm đi một nửa.

Caffeine ngăn chặn hoạt động của adenosine, một chất trong não bộ gây ra cảm giác buồn ngủ. Mặc dù có thể giúp tăng cường sự tỉnh táo và khả năng tập trung tạm thời khi bạn mệt mỏi, nhưng tác dụng kích thích của nó có thể kéo dài đến tận đêm, từ đó có khả năng làm chậm thời điểm bạn chìm vào giấc ngủ.

GS Lee giải thích rằng, caffeine chủ yếu được chuyển hóa tại gan. Những người có tốc độ chuyển hóa chậm hơn có thể cảm nhận tác động của caffeine trong thời gian dài hơn, ngay cả khi tiêu thụ cùng một lượng như những người khác.

Ảnh hưởng đối với giấc ngủ cũng khác nhau tùy thuộc vào lượng caffeine được tiêu thụ. Việc tiêu thụ 400mg caffeine cùng một lúc dẫn đến tình trạng giảm giấc ngủ sâu, ngay cả khi được sử dụng 12 giờ trước giờ đi ngủ.

Mức tiêu thụ caffeine tối đa mỗi ngày là 400mg đối với người trưởng thành và 300mg đối với phụ nữ mang thai. Trong video, Giáo sư Lee gợi ý rằng phụ nữ mang thai nên giới hạn lượng tiêu thụ hằng ngày ở mức 200mg hoặc ít hơn. Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) coi mức tiêu thụ dưới 200mg mỗi ngày trong thời kỳ mang thai là mức độ vừa phải.

Ngay cả với cùng một loại cà phê, chẳng hạn như Americano, hàm lượng caffeine vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào kích cỡ cốc và số lượng shot espresso. Nếu bạn thấy khó ngủ vào những ngày uống cà phê vào buổi chiều, hãy cân nhắc việc thưởng thức tách cà phê cuối cùng sớm hơn trong ngày. Khi tính toán tổng lượng caffeine tiêu thụ hằng ngày, đừng quên cộng thêm cả lượng caffeine từ các nguồn khác mà bạn sử dụng trong ngày, chẳng hạn như trà xanh, trà đen, các loại đồ uống làm từ matcha hoặc nước tăng lực.