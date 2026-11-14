Phối hợp 3 loại thuốc giúp điều trị bệnh tiểu đường thể 1,5

Nghiên cứu mở ra triển vọng phát triển phương pháp điều trị cá thể hóa đối với căn bệnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, công trình do các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Y Azrieli, Đại học Bar-Ilan (Israel) thực hiện, sử dụng mô hình chuột được biến đổi để mô phỏng các đặc điểm của bệnh LADA.

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học MedComm, khoảng 1/3 số chuột được điều trị đã thuyên giảm hoàn toàn sau khi sử dụng kết hợp 3 loại thuốc gồm GABA – chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng hỗ trợ chức năng tế bào beta sản xuất insulin và giảm viêm; sitagliptin – thuốc điều trị tiểu đường giúp điều hòa insulin; và omeprazole – thuốc phổ biến dùng điều trị chứng trào ngược axit dạ dày.

Tiến sĩ Ron Piran, người đứng đầu nghiên cứu, và nhà nghiên cứu Wisal Sawaed, tác giả chính của công trình, cho biết ở những con chuột đáp ứng điều trị, lượng đường trong máu trở về mức bình thường, không còn cần sử dụng insulin và tiếp tục duy trì trạng thái không mắc bệnh trong nhiều tuần sau khi kết thúc liệu trình.

Đáng chú ý, tuyến tụy của những con vật này xuất hiện thêm các tế bào sản xuất insulin mới, chủ yếu nhờ quá trình nhân lên của những tế bào hiện có. Tuy nhiên, những con chuột còn lại hầu như không đáp ứng hoặc chỉ có phản ứng rất hạn chế với liệu pháp.

Điểm đáng chú ý của nghiên cứu là nhóm khoa học không chỉ tìm kiếm phương pháp điều trị mà còn xác định khả năng dự đoán trước đối tượng có thể hưởng lợi từ liệu pháp. Với sự hỗ trợ của nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Shira Perez, Giám đốc Trung tâm Genomics thuộc khoa, dẫn đầu, các nhà khoa học đã phân tích mẫu máu lấy trước khi điều trị và xác định được hai dấu ấn sinh học ARN không nằm trong tế bào, có tên Adgrb1 và Chd5. Những dấu ấn này giúp phân biệt các cá thể có khả năng phục hồi với những cá thể không đáp ứng điều trị.

Theo ông Piran, phát hiện trên là bước tiến quan trọng hướng tới y học chính xác trong điều trị bệnh tiểu đường tự miễn. Thay vì áp dụng cùng một liệu pháp cho tất cả bệnh nhân, các bác sĩ trong tương lai có thể xác định trước những người có khả năng đáp ứng tốt với phương pháp điều trị.