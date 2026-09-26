Khẳng định vai trò trụ cột an sinh

Đa dạng hóa nguồn vốn

Hằng năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh luôn bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng kế hoạch và tích cực trình cấp trên giao nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế và một phần nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đến nay, chi nhánh đã triển khai 22 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có một số chương trình tín dụng trọng điểm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn như: chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay người lao động đi làm việc tại nước ngoài...

Đến ngày 31/8, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 12.762 tỷ đồng, tăng 1.046 tỷ đồng so với năm 2025, tăng trưởng 8,9% với trên 157.000 khách hàng đang còn dư nợ với trên 200.000 món vay.

Phân tích cụ thể cơ cấu nguồn vốn, 112.513 khách hàng ở vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ 8.878 tỷ đồng, chiếm 69,2% tổng dư nợ. Tính riêng các chương trình tín dụng chính sách của hộ đồng bào dân tộc thiểu số, dư nợ đạt 135,8 tỷ đồng với 2.576 hộ đang vay vốn.

Ngoài các chương trình đặc thù của hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình tín dụng khác cũng có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn cao như: hộ nghèo 91,23%, hộ cận nghèo 91,75%, hộ mới thoát nghèo 81,37% và hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 79,48%.

Nhờ khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019, anh Vàng A Công ở thôn Háng Tâu, xã Púng Luông xây dựng được chuồng trại nuôi gà đen - giống đặc sản của đồng bào Mông.

Ba năm sau, anh tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng quy mô. Đến nay, trang trại của gia đình thường xuyên có hơn 1.000 con gà. Giờ đây, cuộc sống đã ổn định và tạo việc làm tại chỗ cho 2 vợ chồng.

Anh Vàng A Công cho biết: “Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội rất phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi mong muốn sẽ ngày càng có thêm nhiều chương trình tín dụng chính sách ưu đãi dành cho người dân, nhất là đối với vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Nâng cao chất lượng tín dụng

Để dòng vốn ưu đãi đến với người dân, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phát triển hệ thống mạng lưới gồm 319 điểm giao dịch ở 99 xã, phường, cùng với hệ thống 4.300 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 100% thôn, tổ dân phố.

Nhờ đó, hầu hết các hộ gia đình đủ điều kiện đều được tiếp cận và vay vốn kịp thời. Các chương trình cho vay đều mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện, 99% hộ vay vốn trả nợ đúng kỳ hạn, nợ quá hạn luôn ở mức dưới 0,05%.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đỗ Long Thảo cho biết: “Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục mở rộng nguồn vốn cho vùng khó khăn, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời. Đơn vị thực hiện kế hoạch tăng trưởng bình quân hằng năm trên 10%, riêng các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số định hướng tăng trưởng bình quân trên 15%”.

Để thực hiện mục tiêu này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới.

Song song đó, chi nhánh hướng dòng vốn ưu đãi lồng ghép chặt chẽ với các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung phát triển các mô hình kinh tế đặc thù như quy hoạch vùng trồng cây hàng hóa, dược liệu, du lịch cộng đồng và liên kết tiêu thụ nông sản.

Mạng lưới cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác thường xuyên tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách để hộ nghèo và đối tượng chính sách biết, tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi...

Ngoài ra, chi nhánh tập trung đầu tư vốn các chương trình tín dụng chính sách một cách hợp lý, nâng mức cho vay phù hợp với nhu cầu người vay; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhằm giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng chính sách đã khẳng định vai trò là trụ cột an sinh và động lực phát triển bền vững, giải quyết hiệu quả bài toán sinh kế cho các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.