Người có duyên với công tác hòa giải

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, những năm qua, ông Trường cùng các thành viên trong Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết đã làm được nhiều việc ý nghĩa, đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người dân. Mỗi khi biết có vụ việc xích mích, không kể ngày hay đêm, ông Trường đều có mặt kịp thời, tìm cách giải quyết với phương châm “việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không”.

Theo ông Trường, công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị; người đứng ra hòa giải phải giải thích hợp tình hợp lý, có như vậy mới khiến các bên tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp; tránh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người làm công tác hòa giải phải hết sức kiên trì.

Ông Nguyễn Xuân Trường trao đổi nghiệp vụ cùng các thành viên trong Tổ hòa giải thôn. Ảnh: Biên Phạm

Thực tế hòa giải cho thấy, để có được thành công thì bản thân người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải luôn đi sâu, bám sát địa bàn để giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật phải được các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp triển khai thường xuyên trong các đợt sinh hoạt thôn, với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cuộc sống ổn định, bình yên thì đời sống tinh thần cũng như kinh tế mới phát triển tốt. Muốn đạt được điều đó, công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, các thành viên tổ hòa giải phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, có kỹ năng hòa giải và biết vận dụng “dân vận khéo” vào công tác hòa giải thì mới đem đến sự thành công.

“Để hòa giải thành công thì việc đầu tiên là phải hiểu biết pháp luật, rồi sau đó bằng lời nói nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục, giải thích có lý có tình, giúp hai bên đi đến thỏa thuận vui vẻ”, ông Trường chia sẻ bí quyết.

Tùy từng trường hợp cụ thể, ông Trường có thể đến tận nhà hòa giải, trao đổi đơn phương để tìm ra nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của các bên, rồi đưa ra thảo luận với các thành viên trong tổ hòa giải để cùng lên kế hoạch hòa giải cho sát với vụ việc, như thế sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Công việc hòa giải ở cơ sở dường như đã ăn sâu vào người ông, gắn bó máu thịt, mọi kinh nghiệm tâm huyết đều xuất phát từ tình yêu công việc và con người nơi ông sinh sống.

Trong suốt thời gian dài tham gia hoà giải, ông Trường đã trực tiếp hòa giải thành nhiều vụ việc, tiêu biểu có thể kể tới là mâu thuẫn giữa gia đình anh Tuấn và chị Lan (tên nhân vật đã được thay đổi). Chỉ vì tính ghen tuông mà anh Tuấn hay có những lời nói, hành động khiến chị Lan bị tổn thương, đẩy hôn nhân của hai anh chị đứng trên bờ vực đổ vỡ. Biết rõ nguyên nhân, ông Trường đã trực tiếp gặp anh Tuấn để giải thích, phân tích cho anh Tuấn hiểu. Vụ việc được hòa giải thành. Sau nhiều năm, đến nay, anh Tuấn, chị Lan vẫn chung sống hạnh phúc.

Vụ thứ 2 là mâu thuẫn giữa một số hộ gia đình với gia đình anh Minh (tên nhân vật đã được thay đổi) liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường. Sau khi được ông Trường cùng tổ hoà giải vào cuộc, anh Minh đã thực hiện các bước xử lý chất thải, không để mùi hôi thối từ khu chăn nuôi làm ảnh hưởng đến khu dân cư. Vụ việc được hoà giải thành, các hộ dân chung sống vui vẻ, đoàn kết.

Ông Nguyễn Xuân Trường: “Mỗi khi hòa giải thành một vụ việc nào đó, tôi cảm thấy rất vui và mãn nguyện”. Ảnh: Biên Phạm

Ông Trường khẳng định rất tâm đắc với công việc đang làm. “Chỉ khi nào không còn công tác nữa, tôi mới không tham gia hòa giải; còn làm thì tôi vẫn tiếp tục tham gia”, ông cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết là một trong những tổ hòa giải hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã. Đặc biệt, đối với khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế, công việc của những hòa giải viên như ông Nguyễn Xuân Trường là thực sự vất vả.

"Ông Nguyễn Xuân Trường luôn làm tốt vai trò của mình nên các vụ mâu thuẫn trong thôn đều được giải quyết, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; được nhân dân tín nhiệm", ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.