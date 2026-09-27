Những dự án tỉ USD thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh tăng vọt

Theo Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 19/9/2026, thành phố thu hút tổng cộng 17,225 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, đạt 156,6% kế hoạch năm 2026 và vượt 6,225 tỉ USD so với mục tiêu 11 tỉ USD đề ra cho cả năm.

Từ đầu năm đến ngày 19/9/2026, TP Hồ Chí Minh thu hút tổng cộng 17,225 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, đạt 156,6% kế hoạch năm 2026. (Ảnh: Xuân Trường).

Trong đó, thành phố cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn đăng ký 9,358 tỉ USD. Có 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, ghi nhận vốn tăng ròng 4,927 tỉ USD; 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với tổng giá trị 2,94 tỉ USD.

Lũy kế đến nay, TP Hồ Chí Minh có 21.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 156,2 tỉ USD.

Đáng chú ý, vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn thu hút, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%. Kết quả này cho thấy dòng vốn ngoại tăng không chỉ nhờ các dự án mới mà còn đến từ việc các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng những dự án đang triển khai.

Hai dự án tỉ USD nổi bật

Trong số các dự án cấp mới, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỉ USD, trong khi Trung tâm dữ liệu AI Factory có quy mô khoảng 2,1 tỉ USD.

Hai dự án thuộc những lĩnh vực được TP Hồ Chí Minh xác định có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển mới, gồm hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. (Ảnh: Portcoast).

Với Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các ngành logistics, thương mại, vận tải và dịch vụ hỗ trợ.

Khi được triển khai đồng bộ với hệ thống hạ tầng kết nối, dự án có thể góp phần khai thác lợi thế cảng biển, tăng khả năng kết nối của TP Hồ Chí Minh với chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Trong khi đó, Trung tâm dữ liệu AI Factory hướng tới bổ sung năng lực tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Việc hình thành hạ tầng số quy mô lớn cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút thêm doanh nghiệp công nghệ, phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao và mở rộng nhu cầu nhân lực kỹ thuật.

Không chỉ có các dự án cấp mới, các nhà đầu tư còn đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỉ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỉ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Những dự án này cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục hướng vào các dự án quy mô lớn, gắn với hạ tầng đô thị, công nghệ và các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm - nơi có nhều dự án thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Xuân Trường).

Dự kiến vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỉ USD

Theo Sở Tài chính, trên cơ sở kết quả thu hút đầu tư đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 dự kiến đạt khoảng 19 tỉ USD, tương đương 172,7% kế hoạch và cao hơn khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỉ USD.

Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm; hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được định hướng tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Cùng với việc thu hút thêm vốn đăng ký, TP Hồ Chí Minh cũng đặt trọng tâm vào tiến độ triển khai, giải ngân và đưa các dự án vào hoạt động. Thành phố sẽ thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực, qua đó tăng khả năng chuyển hóa dòng vốn ngoại thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.