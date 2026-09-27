HoSE sắp đón thêm một cổ phiếu ngành xây dựng

Ảnh minh họa. Nguồn: Đông Sơn Holdings

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Đông Sơn Holdings vào ngày 23/9 vừa qua. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 35 triệu đơn vị, với mã chứng khoán DSH. Cổ phiếu này đang giao dịch trên thị trường UPCoM.

Đông Sơn Holdings tiền thân là CTCP Đầu tư & Thương mại 319 thành lập năm 2009, với sự tham gia của Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng (chiếm 51% vốn). Năm 2017, Tổng công ty 319 bán đấu giá 3,6 triệu cổ phần trên HNX, giảm tỷ lệ từ 51% xuống 15%. Năm 2019, công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bất động sản trở thành công ty đại chúng từ tháng 11/2024 và chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 22/4/2025 với giá tham chiếu 18.000 đồng/cp. Mã kết phiên 25/9 ở giá 12.100 đồng/cp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4 năm nay, cổ đông công ty thông qua đổi tên thành CTCP Đông Sơn Holdings, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khu công nghiệp và năng lượng.

Ở lĩnh vực xây lắp hạ tầng, Đông Sơn Holdings đã tham gia nhiều công trình giao thông như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1; cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B tại Đà Nẵng; tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển; cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình - Nam Định; dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang và cầu Đồng Hội tại Phú Yên...

Ở lĩnh vực bất động sản, dự án trọng điểm hiện tại của công ty là khu nhà ở xã hội Bãi Viên tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Dự có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 104.376m² với 1.100 căn hộ. Thiết kế 6 tòa nhà cao 9 tầng với vốn đầu tư hơn 909 tỷ đồng.

Năm 2026, Đông Sơn Holdings đặt kế hoạch doanh thu 1.223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 203 tỷ đồng. Nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 477 tỷ đồng, tăng 316% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 292% YoY.

Dự kiến tăng vốn gấp đôi qua chào bán cho cổ đông

Đông Sơn Holdings đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 về hai nội dung chính, gồm chủ trương mua bất động sản làm văn phòng/trụ sở làm việc và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Thời hạn để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty là trước 9h ngày 28/9/2026.

Theo phương án trình cổ đông, Đông Sơn Holdings dự kiến chào bán 35 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới). Nếu hoàn tất đợt phát hành, doanh nghiệp sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi, từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, công ty dự kiến huy động 350 tỷ đồng, toàn bộ sẽ dùng để thanh toán một phần giá trị nhận chuyển nhượng bất động sản tại số 7 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình, Hà Nội, phục vụ làm văn phòng/trụ sở làm việc của Đông Sơn Holdings.

Bất động sản này là nhà ở riêng lẻ trên thửa đất 420,5 m², diện tích sử dụng 1.420 m², thuộc sở hữu của ông Vũ Hoàng Anh. Giá nhận chuyển nhượng dự kiến là 409 tỷ đồng.

Ông Vũ Hoàng Anh từng giữ chức Giám đốc Đông Sơn Holdings trong giai đoạn tháng 9/2020 đến tháng 7/2022. Tuy nhiên, tại ngày chốt danh sách cổ đông 3/9/2026, ông không còn giữ chức vụ gì tại công ty và cũng không phải là cổ đông của DSH. Theo doanh nghiệp, giao dịch này được thực hiện theo nguyên tắc thị trường.