Khẩn trương cứu lúa

Tại các xã Thạnh Hóa và Thạnh Phước, một số chỗ đê bao bị vỡ, nước tràn nhanh vào đồng ruộng khiến hàng chục héc-ta lúa nếp đang đến kỳ thu hoạch bị ngập. Nhìn 8ha lúa nếp của gia đình sắp chìm giữa mênh mông nước, chị Trần Thị Thẩm ở ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước không khỏi lo lắng. Bao nhiêu vốn liếng, công sức của cả gia đình có nguy cơ mất trắng nếu không thu hoạch kịp thời. Chị Thẩm chia sẻ: “Nước tràn vào rất nhanh. Nhìn lúa ngập, gia đình tưởng hết hy vọng rồi, nhưng may có bộ đội, dân quân đến rất đông giúp thu hoạch lúa”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tân Thạnh (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) giúp nhân dân thu hoạch lúa chạy lũ.

Với tinh thần "giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, 120 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) đã khẩn trương cơ động xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ giúp các hộ dân thu hoạch lúa chạy lũ. Trong đó, 60 cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình chị Trần Thị Thẩm gặt 8ha lúa; lực lượng còn lại đến ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa giúp gia đình ông Nguyễn Văn Xuân gặt 5ha lúa.

Giữa đồng nước mênh mông, cán bộ, chiến sĩ chia thành từng tổ, người gặt, người bó, người gom lúa, người khuân vác đưa từng bao lúa lên nơi cao ráo. Có đoạn nước sâu, chân lún xuống lớp bùn nhão, bước đi càng nặng trĩu vì những bó lúa ngấm nước cũng nặng hơn, nhưng mọi người đều hối hả làm việc quên đi mệt nhọc.

Khi mặt trời đứng bóng, hơi nước từ cánh đồng bốc lên hầm hập. Trên gương mặt sạm đen của các chiến sĩ, những giọt mồ hôi lăn dài rơi xuống hòa cùng nước ruộng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) giúp người dân gặt lúa tại xã Thạnh Phước.

Đại úy Đặng Nam Khánh, Phụ trách Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, cho biết: “Chúng tôi xác định tổ chức lực lượng làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm khi nhân dân cần. Cán bộ, chiến sĩ quyết tâm giúp bà con thu hoạch lúa trong thời gian nhanh nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ thành quả lao động và tài sản của nhân dân”.

Tại các xã Tân Thạnh và Tân Long, nhiều diện tích lúa của người dân cũng bị nước lũ đe dọa. Ban CHQS các xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống đồng giúp dân gặt lúa. Công việc diễn ra khẩn trương, mọi người không nghỉ giải lao, chỉ uống vội ngụm nước rồi lại quay xuống ruộng, bởi ai cũng biết nếu chậm một giờ thì lúa có thể ngập sâu thêm nhiều tấc và người dân sẽ thiệt hại nhiều hơn.

Thượng tá Lê Phước Trong, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Tân Thạnh, chia sẻ: “Trước tình hình nước lũ dâng cao khiến đồng lúa của người dân có nguy cơ ngập sâu, chúng tôi huy động lực lượng xuống giúp bà con ngay. Anh em dân quân làm việc trong điều kiện nước ngập rất vất vả, nhưng ai cũng xác định đây là trách nhiệm của mình với nhân dân”.

Dầm mình dưới nước trong thời gian dài, da chân và da bàn tay nhăn lại, người bị trầy xước vì gốc rạ, thân lúa cứa vào da; bữa cơm giữa đồng cũng diễn ra vội vàng, vất vả là vậy nhưng khi nhìn từng chuyến lúa được đưa lên bờ, bộ đội, dân quân lại động viên nhau cố gắng để giữ lại thành quả sau nhiều tháng "một nắng hai sương" của bà con.

Trong gian khó, hình ảnh bộ đội, dân quân dầm mình giữa đồng sâu giúp bà con thu hoạch lúa chạy lũ đã làm sáng đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm thêm tình nghĩa quân dân mật thiết.