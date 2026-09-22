Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Chiều 21/9 theo giờ địa phương, tại thành phố New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị USTDA tăng cường hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị và triển khai các dự án chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng số, giao thông, logistics và công nghệ cao, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Nguồn: TTXVN