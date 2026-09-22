Huế tăng điều tiết hồ Hương Điền, cảnh báo nguy cơ ngập vùng hạ du

Lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền nhằm chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trước diễn biến mưa lớn. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Ngày 22/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế ban hành Lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền nhằm chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trước diễn biến mưa lớn được dự báo trong những ngày tới.

Theo đó, hồ thủy điện Hương Điền được vận hành điều tiết qua tràn và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, trong khoảng 250-500m³/s, tùy theo tình hình lưu lượng thực tế về hồ. Trong đó, lưu lượng qua tua-bin là 182m³/s. Thời điểm bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16 giờ ngày 22/9. Lệnh được ban hành lúc 11 giờ 30 cùng ngày và có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Quyết định điều tiết được đưa ra trong điều kiện thời tiết tại Huế được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 22/9, trong ngày và đêm 22/9, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Sang ngày và đêm 23/9, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đáng chú ý, tại thời điểm 10 giờ ngày 22/9, mực nước tại hồ Hương Điền ở mức 55,31m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 58m. Lưu lượng nước đến hồ là 331m³/s, trong khi lưu lượng về hạ du ở mức 182m³/s. Trên cơ sở đề xuất vận hành của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền và yêu cầu chủ động bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố quyết định điều chỉnh chế độ vận hành hồ.

Việc yêu cầu tăng dần lưu lượng, tránh đột biến là điểm đáng chú ý trong phương án vận hành lần này. Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền khi thực hiện lệnh phải tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho khu vực hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để kịp thời phòng tránh ngập lụt.

Việc yêu cầu hồ thủy điện Hương Điền tăng dần lưu lượng, tránh đột biến là điểm đáng chú ý trong phương án vận hành lần này. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Ở khu vực hạ du, Ủy ban nhân dân các xã, phường được yêu cầu thông báo đến người dân và nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đây là biện pháp nhằm hạn chế người dân tiếp cận các khu vực có nguy cơ mất an toàn khi dòng chảy được gia tăng.

Cùng với đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Huế được giao tổ chức trực ban, vận hành hệ thống cửa đập, cống, bảo đảm khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền. Các đơn vị liên quan phải duy trì chế độ theo dõi, cập nhật diễn biến và báo cáo để Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố có chỉ đạo phù hợp.

Trước tình hình lượng mưa được dự báo còn tăng trong ngày 23/9, việc điều tiết hồ Hương Điền nhằm kiểm soát lượng nước về hạ du và đặt ra yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa, dòng chảy và mực nước sông Bồ. Người dân tại các khu vực hạ du cần chấp hành cảnh báo, hạn chế các hoạt động trên sông, hói và chủ động phương án phòng tránh khi có thông báo của chính quyền địa phương.