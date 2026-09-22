Tích cực triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ

Đại tướng Phan Văn Giang (bên phải) tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Quyền Bộ trưởng Hùng Cao tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Mỹ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ phối hợp tổ chức sự kiện về “Sáng kiến Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, qua đó khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Mỹ đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Việt Nam.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Mỹ, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Ông Hùng Cao khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Trao đổi về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Mỹ và Việt Nam trong chiến tranh; Đối thoại chính sách quốc phòng song phương; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải và quân y.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Mỹ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các chương trình hỗ trợ người khuyết tật, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại những khu vực bị ảnh hưởng. Hai bên được kỳ vọng tiếp tục phối hợp triển khai các cam kết đã thống nhất, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn và nâng cao đời sống người dân./.