Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng mắc 12 dự án giao thông chậm tiến độ

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Theo báo cáo, đến ngày 31/8, các dự án công trình trọng điểm ngành GTVT đã giải ngân 95.440 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 38%), thấp hơn tiến độ giải ngân chung toàn quốc (đến hết ngày 31/8 đạt gần 50%). Nhiều dự án có quy mô lớn nhưng mới giải ngân dưới 30% như: Vành đai 3 TPHCM; TPHCM - Mộc Bài; Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, có 12 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 5%, với tổng vốn khoảng trên 93 nghìn tỷ đồng; theo bước triển khai, có 6/12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 6/12 dự án đang thực hiện đầu tư; đáng lưu ý là 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, kể cả tạm ứng vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương nếu có tốc độ giải ngân tốt, cần bổ sung vốn.

Về chất lượng, Thủ tướng quán triệt quá trình triển khai các dự án phải thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.

Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp.

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp. Ảnh: Chính phủ

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua; phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.

Các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo mốc giới đã được Bộ Xây dựng bàn giao và triển khai các khu tái định cư dự án bảo đảm đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Với 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài), Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư.

Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm quy chuẩn, yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật để đồng bộ, thống nhất hệ thống.

Với dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

Về mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực.

Với nhóm các dự án đang đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp cụ thể về mặt bằng, thi công, nguồn vốn, giải ngân, nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh chủ trương đầu tư…

Các dự án này gồm: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự án thành phần 2.2 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Hưng Yên); Vành đai 3 - TPHCM (dự án thành phần số 6 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua Bình Dương, hiện nay là TPHCM); TPHCM - Mộc Bài (PPP) đoạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (PPP) và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (PPP); cao tốc TPHCM - Chơn Thành (PPP) đoạn địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thủ tướng lưu ý xác định rõ danh sách cụ thể từng hạng mục, công trình phải hoàn thành trong năm 2026 để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2027, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành theo kế hoạch như: Cảng hàng không Gia Bình giai đoạn 1.1 và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, tuyến đường vành đai 4 Hà Nội...