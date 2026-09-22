Mưa lũ gây thiệt hại tại vùng Đồng Tháp Mười

Nước lũ bao phủ nhiều cánh đồng, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân vùng Đồng Tháp Mười. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Trong tháng 9, mực nước khu vực này có thời điểm tiếp tục tăng và vượt báo động I, trong khi mưa còn diễn biến phức tạp, khiến nguy cơ ngập và thiệt hại sản xuất vẫn hiện hữu.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong những ngày qua, mưa lớn kèm dông, lốc đã làm hư hỏng 7 căn nhà của người dân tại phường Kiến Tường. Đối với sản xuất, nước lũ dâng đã gây ra sự cố tràn, vỡ đê khiến nước tràn vào gây ngập úng một số diện tích lúa của người dân; từ ngày 10 - 13/9, tại các xã Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Thạnh Phước, ngập lũ làm thiệt hại 56,3 ha lúa đang trong giai đoạn sắp thu hoạch.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng, lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở đã được huy động hỗ trợ người dân, bảo vệ nhà cửa, tài sản và diện tích sản xuất. Tại những khu vực lúa bị nước lũ uy hiếp, lực lượng tại chỗ phối hợp hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển lúa; đồng thời kiểm tra, gia cố các vị trí đê bao có nguy cơ mất an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, từ đầu tháng 9, mực nước vùng Đồng Tháp Mười có xu hướng tăng do mưa tại chỗ kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về. Đến giữa tháng, mực nước tại nhiều trạm tiếp tục lên, trong đó Mộc Hóa và Tuyên Nhơn đã vượt báo động I. Đến ngày 20/9, khu vực Đồng Tháp Mười vẫn có xu hướng tăng, trong khi một số khu vực phía Nam tỉnh có xu hướng giảm theo thủy triều; mực nước tại Mộc Hóa vẫn trên báo động I.

Lực lượng vũ trang và chính quyền địa phường giúp người dân xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh khẩn trương thu hoạch lúa khi nước lũ dâng, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Trước diễn biến mưa lũ, ngành Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã phối hợp các địa phương rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, các khu vực sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng; kiểm tra, gia cố những vị trí xung yếu, chủ động phương án bảo vệ sản xuất. Việc xuống giống tại vùng Đồng Tháp Mười được yêu cầu thực hiện ở những khu vực có hệ thống đê bao bảo đảm an toàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh cho biết, nhằm kịp thời ứng phó với diễn biên phức tạp của thời tiết, thủy văn, Sở đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến mưa, lũ và mực nước; thường xuyên kiểm tra các ô bao, tuyến đê, bờ bao, nhất là những vị trí xung yếu, chưa khép kín để kịp thời gia cố, xử lý. Những diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch cần chủ động phương án thu hoạch phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng.

Ngành nông nghiệp Tây Ninh khuyến cáo người dân không chủ quan trước diễn biến mưa lũ; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn, chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản, vật nuôi và diện tích sản xuất. Các địa phương cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhất là tại khu vực trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập sâu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, đến ngày 15/9, tổng diện tích lúa gieo trồng năm 2026 của Tây Ninh đạt 603.544 ha. Trong đó, diện tích đã thu hoạch đạt gần 570.000 ha; năng suất lúa khô đạt 60,62 tạ/ha; sản lượng ước đạt hơn 3,45 triệu tấn, đạt 83,9% kế hoạch và 99,03% so với cùng kỳ.