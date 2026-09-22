BMW mất lái lao từ cầu vượt xuống công trường, 3 sinh viên tử vong

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Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 20/9 vừa qua gần bến tàu Lotus, đối diện trường Cao đẳng Lala Lajpatrai ở Mumbai, Ấn Độ.

Theo cảnh sát, chiếc BMW đang di chuyển từ đường Marine Drive về hướng Haji Ali thì tài xế được cho là mất kiểm soát do chạy quá tốc độ. Chiếc xe sau đó gặp tai nạn nghiêm trọng.

Những người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, 3 người được xác nhận đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định là Aditya Oswal, 20 tuổi, Aditya Jakasniya, 19 tuổi, Sanay Gujar, 21 tuổi và một người 17 tuổi. Gujar là người điều khiển chiếc BMW, trong khi 3 người còn lại ngồi phía sau.

Oswal là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin trước đó, cả 4 người đều là sinh viên của NMIMS College ở Juhu và đang ở tại một nhà nghỉ dành cho khách thuê (PG). Họ đều đến từ Ahmedabad, bang Gujarat.

Trước khi xảy ra tai nạn, nhóm sinh viên đã đến Marine Drive. Chiếc BMW gặp nạn khi cả nhóm đang trên đường trở về.

Chiếc BMW bị hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn.

Sau vụ tai nạn, chiếc BMW bị hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn. Nhiều mảnh vỡ của xe vương vãi trên đường. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Chiếc xe sau đó được đưa khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Người thân của các nạn nhân đang sinh sống tại Mumbai đã đến bệnh viện. Trong khi đó, cha mẹ các nạn nhân từ Gujarat di chuyển đến Mumbai sau khi nhận được tin dữ.

Cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc, trong đó tập trung làm rõ diễn biến trước thời điểm chiếc BMW gặp nạn.

Theo Indiatimes

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