Kết nối việc làm, mở thêm sinh kế

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Cung ứng nhân lực quốc tế Tràng An và chính quyền xã Đông Thái ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền, tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài. Ảnh: BẢO TRÂN

Buổi chiều, trong căn nhà mới của gia đình anh Trần Văn Lành, ngụ xã Đông Thái, bà Lê Thanh Hương - mẹ anh Lành, nhắc về những năm trước khi căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng gia đình chưa có tiền sửa chữa. “Nhờ Lành đi làm mấy năm dành dụm tiền gửi về, vợ chồng tôi mới xây được căn nhà”, bà Hương nói.

Trước đây, anh Lành làm việc thời vụ ở quê, thu nhập không ổn định. Khi được địa phương giới thiệu chương trình đi làm việc ở nước ngoài, anh tìm hiểu rồi quyết định thử sức. Những ngày đầu ở Nhật Bản, từ công việc, giờ giấc đến ngôn ngữ, anh đều phải làm quen lại từ đầu. Mỗi tháng, sau khi trang trải các khoản sinh hoạt, anh để dành được gần 20 triệu đồng. Sau 3 năm, anh trở về và có khoản tiền tích lũy phụ giúp cha mẹ sửa sang nhà, ổn định cuộc sống. Vốn ngoại ngữ, kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được ở Nhật Bản còn giúp anh tìm được công việc tại một công ty ở Việt Nam.

Câu chuyện của anh Lành cho thấy giá trị của một cơ hội việc làm không chỉ nằm ở khoản thu nhập trong thời gian làm việc. Với người lao động, quá trình làm việc xa quê còn là thời gian tích lũy vốn, tay nghề, ngoại ngữ và kinh nghiệm để tiếp tục tìm việc sau khi trở về. Đây cũng là điều địa phương muốn người lao động cân nhắc khi tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài bởi phía sau mức thu nhập là yêu cầu về sức khỏe, tay nghề, ngoại ngữ, khả năng thích nghi, chi phí và các điều kiện trong hợp đồng.

Trưởng ấp Đông Thành Lai Văn Thành cho biết: “Hiện trong ấp có hai người đi lao động ở nước ngoài. Thấy họ đi làm có thu nhập, tích lũy được tiền về quê sửa sang, xây nhà mới cho cha mẹ, ổn định cuộc sống nên nhiều người quan tâm. Chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân khi có ý định đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ công việc, thị trường lao động và đơn vị tuyển dụng, không nên chỉ nghe thông tin về thu nhập cao mà quyết định đi”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Đông Thái giới thiệu, kết nối việc làm cho gần 1.000 người lao động trong và ngoài tỉnh. Con số này cho thấy nhu cầu tìm việc của người lao động nông thôn khá lớn, ngoài cơ hội việc làm tại địa phương, còn có ở các tỉnh, thành phố khác và thị trường lao động nước ngoài.

UBND xã Đông Thái vừa phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Cung ứng nhân lực quốc tế Tràng An (TIMICO) ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền, tuyển dụng người lao động làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp phối hợp địa phương đến từng ấp giới thiệu chương trình, tư vấn điều kiện tuyển dụng, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và đồng hành với người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài.

Ông Võ Văn Thịnh, Giám đốc TIMICO cho biết doanh nghiệp đang tuyển người lao động ở các nhóm ngành cơ khí, điện, chế biến thực phẩm, đóng gói, kiểm tra linh kiện ô tô... Nhật Bản là thị trường chủ lực, bên cạnh là Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Nga, UAE và Ả Rập Saudi. Mỗi thị trường có yêu cầu khác nhau về sức khỏe, tay nghề, độ tuổi và ngoại ngữ. Vì vậy, người lao động cần được tư vấn kỹ để chọn công việc phù hợp và chuẩn bị tốt trước khi xuất cảnh.

Ông Võ Văn Thịnh nói: “Chúng tôi không chỉ hướng đến việc giúp người lao động có thu nhập ổn định mà còn muốn họ tích lũy tay nghề, kinh nghiệm, vốn ngoại ngữ trong thời gian làm việc ở nước ngoài để khi trở về những kinh nghiệm đó trở thành hành trang tìm việc và phát triển nghề nghiệp trong nước”.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Thái Trần Thanh Điền, bên cạnh kết nối việc làm trong nước, địa phương mở thêm kênh thông tin về chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. “Làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp người lao động có thêm thu nhập mà còn có thể tích lũy vốn, tay nghề và kinh nghiệm. Địa phương xác định việc cung cấp thông tin đầy đủ là khâu quan trọng trước khi người dân đưa ra quyết định đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động cần được biết rõ thị trường, ngành, nghề, điều kiện tuyển dụng, thu nhập, chi phí cũng như quyền và nghĩa vụ của mình”, ông Trần Thanh Điền nói.

Với người lao động, việc tiếp cận thông tin chính thống từ địa phương và doanh nghiệp giúp họ có thêm cơ sở để tìm hiểu trước khi quyết định. Còn với địa phương, đưa thông tin tuyển dụng về tận ấp là cách kết nối cung - cầu lao động gần hơn với người dân nông thôn.