Lào Cai: Tìm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư từ Hội thảo tham vấn chính sách

Đây là nội dung được đặt ra tại Hội thảo tham vấn xây dựng các khuyến nghị chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn kỹ thuật Economica Việt Nam tổ chức chiều 24/9.

Quang cảnh hội thảo.

Điểm đáng chú ý tại hội thảo là các kết quả đánh giá môi trường kinh doanh được đặt trong mối liên hệ với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và công tác điều hành tại cơ sở. Qua đó, các chỉ số không dừng ở việc phản ánh kết quả, mà trở thành cơ sở để nhận diện những vấn đề cần tiếp tục cải thiện.

Lào Cai có nhiều điểm sáng trong cải thiện môi trường kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực nỗ lực của chính quyền các cấp trong cải thiện điều kiện gia nhập thị trường, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và giảm chi phí tuân thủ. TS. Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam

Tinh thần chủ động của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền xã, phường trong cải thiện môi trường kinh doanh cũng được chuyên gia đánh giá là yếu tố quan trọng. Các chủ trương từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận thông tin.

Việc Lào Cai thực hiện và công bố DCCI cũng được nhìn nhận là bước tiến trong quá trình đo lường chất lượng điều hành từ góc nhìn doanh nghiệp. Kết quả này cung cấp thêm dữ liệu để địa phương nhận diện những vấn đề cần điều chỉnh trong quá trình thực thi chính sách.

Tuy nhiên, từ kết quả đánh giá và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục quan tâm.

TS. Lê Duy Bình cho rằng Lào Cai cần đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp; đồng thời quan tâm giảm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, củng cố nguồn lực cho tăng trưởng.

TS. Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam trao đổi với các doanh nghiệp, HTX tham dự hội thảo.

Môi trường kinh doanh cũng cần bảo đảm tính bao trùm, tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho doanh nhân nữ, doanh nhân là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm đối tượng khác.

Một nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo là cần đưa tiếng nói của những đối tượng trực tiếp chịu tác động của chính sách vào quá trình xây dựng khuyến nghị. Bởi phía sau mỗi chỉ số về môi trường kinh doanh là những vấn đề rất cụ thể: doanh nghiệp mất bao nhiêu thời gian để thực hiện thủ tục; khả năng tiếp cận thông tin, đất đai, tín dụng ra sao; quy hoạch có thuận lợi để tiếp cận hay không; việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý có thông suốt; những vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tiếp nhận và xử lý như thế nào.

Từ thực tế hoạt động tại vùng cao, chị Nguyễn Thị Ngần, đại diện Tổ hợp tác Bếp Nhà Ngần, thôn Bản Riềng, xã Phúc Lợi cho rằng, việc tiếp cận thông tin về chính sách hỗ trợ rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Ngần.

Chị Nguyễn Thị Ngần chia sẻ: “Với doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh quy mô nhỏ, chính sách dù đầy đủ nhưng nếu khó tiếp cận, khó thực hiện thì hiệu quả hỗ trợ sẽ bị hạn chế. Chúng tôi đánh giá cao hội thảo đã lắng nghe trực tiếp những khó khăn từ cơ sở, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách sát với thực tế hơn”.

Cùng với tiếng nói của doanh nghiệp, hội thảo dành thời gian trao đổi về mối liên hệ giữa kết quả PCI 2.0 và DCCI Lào Cai. Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trình bày chuyên đề “Cơ hội, thách thức và các hàm ý chính sách trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Lào Cai thông qua kết quả PCI 2.0, mối liên hệ DCCI Lào Cai”.

Ông Phạm Ngọc Thạch trình bày chuyên đề tại hội thảo.

Theo ông Thạch, việc đặt các kết quả đánh giá cạnh nhau giúp địa phương có thêm cơ sở nhận diện những vấn đề trong môi trường kinh doanh, từ chất lượng điều hành đến thực tiễn quản trị tại từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng là kết quả đo lường cần được chuyển thành những việc cụ thể.

Nếu doanh nghiệp vẫn phải dành nhiều thời gian tìm hiểu quy định, bổ sung hồ sơ, đi lại hoặc chờ giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước, thì việc một chỉ số được cải thiện chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm thực tế.

Ngược lại, khi thủ tục được đơn giản hóa, thông tin được công khai, quy trình xử lý rõ ràng và sự phối hợp giữa các cơ quan hiệu quả hơn, những thay đổi đó sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Đại diện sở, ngành tham gia thảo luận tại hội thảo.

Theo TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Quản lý các dự án chính sách GREAT, kết quả khảo sát DCCI là nguồn dữ liệu thực tiễn quan trọng giúp nhận diện các “điểm nghẽn”, từ đó đưa ra khuyến nghị để các sở, ngành, địa phương lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cần chuyển đổi tư duy quản trị từ việc đánh giá “cơ quan nhà nước đã làm được bao nhiêu việc” sang “bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng lợi” thông qua việc giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các chính sách cũng cần bảo đảm tính bao trùm, tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi là kết quả của quá trình cải cách liên tục. Trong đó, chất lượng thể chế, tính minh bạch, sự nhất quán trong thực thi và khả năng phản hồi trước những vấn đề của doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Với Lào Cai, yêu cầu này càng đặt ra rõ hơn khi tỉnh đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời cần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp, du lịch, thương mại và kinh tế cửa khẩu.

Từ hội thảo, các ý kiến sẽ được phân tích, chọn lọc để hình thành những khuyến nghị chính sách có trọng tâm, có địa chỉ và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Việc Lào Cai thực hiện và công bố kết quả “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) là một trong những tín hiệu thể hiện quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh. Bước tiếp theo là xây dựng các kế hoạch hành động để kết quả đánh giá được chuyển thành những thay đổi cụ thể trong thực tiễn. Khi đó, tham vấn chính sách không dừng ở một diễn đàn trao đổi mà trở thành một khâu trong quá trình nâng cao chất lượng điều hành. Hiệu quả cuối cùng cần được thể hiện qua việc giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển - đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, là cơ sở để tỉnh tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong thời gian tới.