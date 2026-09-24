Xã Hòa Lạc nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú
Hòa Lạc đang trở thành tâm điểm của các trường đại học lớn, thu hút hàng vạn sinh viên đổ về học tập và lưu trú. Thế nhưng đằng sau sự nhộn nhịp ấy là bài toán quản lý ANTT tại cơ sở. Đặc biệt, khi Luật Thủ đô mới áp dụng mức phạt nghiêm khắc hơn với vi phạm cư trú, việc chấp hành quy định không còn là thủ tục hành chính mà chính là lá chắn bảo vệ an toàn cho các bạn trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-hoa-lac-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-cu-tru-419168.htm