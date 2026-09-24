Xã Hòa Lạc nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc DeepSeek có triển vọng đạt mức doanh thu năm lên tới 1 tỷ USD với hiệu suất hiện tại và đang lên kế hoạch sớm phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn cho việc mở rộng hoạt động. Đây là lần đầu công ty này dự báo lãi kể từ khi thành lập năm 2023.