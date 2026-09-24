Tăng trưởng kinh tế Tp.HCM quý 4 phải trên 13,5%

Thông tin được nêu tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng), khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Logistics tiếp tục là một trong những lĩnh vực được Tp.HCM kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, cho biết kinh tế thành phố trong quý III/2026 ước tăng khoảng 8,9%-9,5%, dù số liệu chính thức từ cơ quan thống kê chưa được công bố. Nếu đạt mức này, tăng trưởng kinh tế Tp.HCM trong quý III và 9 tháng đầu năm sẽ ở mức cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, logistics và dịch vụ là những lĩnh vực đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Để tăng trưởng kinh tế Tp.HCM đạt mục tiêu 10,2% trong năm 2026, dư địa cho ba tháng cuối năm được đặt nhiều vào khả năng khơi thông ba nguồn vốn lớn gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các dòng vốn sau khi được huy động phải nhanh chóng đi vào dự án, sản xuất và kinh doanh mới có thể tạo thêm tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm.

Đầu tư công tiếp tục là một trong những nguồn lực lớn. Đến hết tháng 9, giá trị giải ngân dự kiến khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và hạ tầng chiến lược.

Một lượng vốn khác đang nằm tại các công trình, dự án tồn đọng. Trong 921 dự án được rà soát, 233 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 688 dự án còn lại đã có hướng xử lý. Việc đưa những dự án này tiếp tục triển khai được kỳ vọng giải phóng thêm nguồn lực cho đầu tư và sản xuất kinh doanh

Tp.HCM đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, logistics và các dự án trọng điểm để tạo thêm dư địa cho tăng trưởng năm.

Trong 9 tháng, thu ngân sách nhà nước của Tp.HCM đạt 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao. Thành phố đặt mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng trong cả năm, đồng thời phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Những nguồn thu còn dư địa, đặc biệt từ đất, sẽ tiếp tục được khai thác; các dự án FDI đã được chấp thuận cũng được yêu cầu đẩy nhanh thủ tục để sớm đi vào hoạt động.

Ngoài đầu tư, sức mua cuối năm được xem là một nguồn lực quan trọng. Chuỗi sự kiện, lễ hội cùng nhu cầu mua sắm, du lịch và chuẩn bị cho dịp Tết có thể tạo thêm doanh thu cho khu vực dịch vụ. Logistics tiếp tục được thúc đẩy, trong khi công nghệ cao được xác định là lĩnh vực cần ưu tiên để vừa tạo thêm động lực trước mắt, vừa nâng chất lượng tăng trưởng về lâu dài.

Thành phố cũng đang hoàn thiện các chính sách theo thẩm quyền mới được phân cấp. HĐND Tp.HCM đã thông qua 25 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị, trong khi số văn bản cần tiếp tục xây dựng vẫn còn lớn. Việc rút ngắn thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và đưa chính sách sớm vào thực tế được đặt cùng với yêu cầu khơi thông các nguồn vốn.

Khả năng tăng trưởng kinh tế Tp.HCM đạt 10,2% trong năm 2026 sẽ phụ thuộc nhiều vào tốc độ giải ngân đầu tư công, khả năng thu hút vốn tư nhân, FDI, sức mua cuối năm và tiến độ tháo gỡ các dự án tồn đọng.