Ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026)

Ông Bùi Quốc Khánh: Hội chợ do UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Công Thương chủ trì thực hiện. Đây là sự kiện được tổ chức luân phiên hai năm một lần giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”, diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 27/11 đến 3/12/2026, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh. Hội chợ dự kiến thu hút trên 100 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với trên 240 gian hàng.

Các gian hàng được bố trí thành hai khu vực chính. Trong đó, khu thương mại dự kiến có các gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch Trung Quốc và ASEAN; các tổ chức xúc tiến thương mại, sở công thương các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh và các địa phương trong nước.

Khu triển lãm, du lịch, dịch vụ tập trung giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, không gian văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; đồng thời có sự tham gia của các tổ chức xúc tiến du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, logistics, tài chính, ngân hàng.

Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ nông lâm sản Bản Quyền (xã Tràng Định) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ sinh vật LAISRO (Thượng Hải, Trung Quốc) về tiêu thụ sản phẩm chế biến từ hoa hồi tại Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2024)

Phóng viên: So với các kỳ hội chợ trước, hội chợ năm nay có những điểm mới đáng chú ý nào?

Ông Bùi Quốc Khánh: Bên cạnh việc duy trì các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương, hội chợ năm nay có sự đổi mới so với các kỳ trước khi bổ sung một số hoạt động bên lề, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và mở rộng thị trường giữa doanh nghiệp hai nước.

Đáng chú ý là Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ nhằm hướng đến thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiêu thụ trái cây – ngành hàng có nhiều tiềm năng phát triển giao thương giữa hai nước. Diễn đàn tạo không gian để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trái cây gặp gỡ, trao đổi về khả năng liên kết trong chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, đưa trái cây của mỗi nước tiếp cận sâu hơn thị trường của nước còn lại.

Cùng với đó, Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương năm 2026 cũng là hoạt động đáng chú ý. Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, hội thảo tạo diễn đàn để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi về xu hướng, cơ hội phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các nền tảng số trong quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, kết nối đối tác và mở rộng thị trường.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội chợ còn có Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh; chương trình quảng bá, livestream và xúc tiến thương mại trên nền tảng số… Các hoạt động này cũng góp phần mở rộng nội dung xúc tiến, kết hợp quảng bá thương mại với du lịch, văn hóa, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và đối tác.

Phóng viên: Hội chợ sẽ tạo cơ hội như thế nào để doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng hợp tác, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp Lạng Sơn quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, thưa ông?

Ông Bùi Quốc Khánh: Với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hội chợ tạo không gian giao thương trực tiếp, giúp doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất, kinh doanh và tìm hiểu nhu cầu, thế mạnh của nhau, từ đó nhận diện những lĩnh vực có khả năng hợp tác. Đây là cơ sở để các bên mở rộng quan hệ đối tác, thúc đẩy liên doanh, liên kết, tiến tới ký kết hợp đồng và hình thành các hoạt động hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh, hội chợ là dịp để quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nhất là những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu; giới thiệu đến đối tác, khách hàng về chất lượng, giá trị và lợi thế của sản phẩm địa phương. Việc tham gia sự kiện có sự góp mặt của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng giúp sản phẩm của tỉnh có thêm cơ hội được nhận diện, tiếp cận với các kênh phân phối và thị trường mới.

Phóng viên: Sau khi hội chợ kết thúc, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai những giải pháp gì để duy trì các mối liên kết đã được thiết lập, thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, mở rộng hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu trong thời gian tới?

Ông Bùi Quốc Khánh: Sau hội chợ, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, tổng hợp kết quả kết nối giữa các doanh nghiệp; nắm bắt những nội dung hợp tác, thỏa thuận đã được trao đổi và nhu cầu tiếp tục hợp tác của các bên. Trên cơ sở đó, tham mưu tổ chức các hoạt động kết nối tiếp nối, làm việc với các đối tác, hiệp hội và cơ quan xúc tiến thương mại của Trung Quốc để hỗ trợ doanh nghiệp hai bên duy trì liên hệ, trao đổi thông tin, tiến tới cụ thể hóa các cơ hội hợp tác.

Cùng đó, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại có trọng tâm, ưu tiên những ngành hàng, sản phẩm và thị trường đã có sự quan tâm, kết nối tại hội chợ; phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu quy định về xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch và các điều kiện tiếp cận thị trường; kịp thời nắm bắt, tham mưu tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hợp tác. Qua đó, góp phần đưa các mối liên kết được thiết lập tại hội chợ đi vào thực chất, tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp hai nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!