Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Động thái này có thể mở đường cho các mức thuế mới, trong đó Trung Quốc chịu mức đề xuất cao nhất, đồng thời gây sức ép lên nhiều đối tác thương mại của Mỹ.

14 đối tác có thể chịu thuế, Trung Quốc ở mức cao nhất

Ngày 25/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào vấn đề mà Washington gọi là “tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu” trong các ngành sản xuất.

Đây là bước đi mới trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump, sau khi chính quyền Mỹ đã áp nhiều loại thuế đối với hàng nhập khẩu.

Theo kết luận sơ bộ, 14 nền kinh tế có thể phải chịu các mức thuế bổ sung. Trung Quốc là trường hợp chịu mức đề xuất cao nhất. Washington cho rằng năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc gây sức ép đối với các ngành sản xuất của Mỹ, trong khi Bắc Kinh trước đó bác bỏ những lập luận tương tự của Washington.

Các đối tác khác nằm trong diện bị xem xét gồm Bangladesh, Campuchia, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Trong khi đó, Mexico và Na Uy không nằm trong danh sách bị áp dụng biện pháp mới ở giai đoạn này.

Việc công bố kết luận sơ bộ chưa đồng nghĩa các mức thuế mới lập tức có hiệu lực. Washington vẫn phải tiến hành các bước tiếp theo trước khi quyết định mức thuế cuối cùng và cách thức áp dụng.

Phản ứng của các nước

Thông báo thuế quan mới của Mỹ lập tức nhận được phản ứng từ nhiều đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ và Na Uy.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết EU đã ghi nhận kết luận sơ bộ của Mỹ trong cuộc điều tra theo Mục 301 về tình trạng dư thừa công suất mang tính cơ cấu trong các ngành sản xuất. EU sẽ nghiên cứu những kết luận này, đồng thời bác bỏ nhận định rằng châu Âu là nguồn gây ra tình trạng dư thừa công suất. Theo ông Gill, ngược lại, châu Âu nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu.

Thụy Sĩ cũng bác bỏ các cáo buộc được đưa ra trong cuộc điều tra của Mỹ.

Bà Rachel Ziemba, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), nhận định việc Mỹ công bố kết luận ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 12 có thể tạo thêm dư địa cho đàm phán. Tuy nhiên, động thái này cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát và biến động kinh tế vĩ mô trong năm 2027.

Phản ứng của Việt Nam trước mức thuế đề xuất 35%

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Việt Nam cũng nằm trong số 14 nền kinh tế mà USTR công bố kết luận sơ bộ. Theo Bộ Công Thương, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, đây mới là đề xuất và chưa có hiệu lực chính thức. Trong thông cáo báo chí tối ngày 25/11, Bộ Công Thương cho biết mức thuế này có thể giảm xuống 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

USTR cũng có thể điều chỉnh mức thuế để tính đến các khoản thuế đang được áp dụng theo Mục 301 và Mục 232 (thuế an ninh quốc gia đối với thép, nhôm, ô tô...), đồng thời đề xuất miễn trừ 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

“Đây mới là đề xuất của USTR, chưa có hiệu lực ngay và chưa áp dụng chính thức”, Bộ Công Thương khẳng định.

Theo Bộ Công Thương, USTR sẽ tiếp tục lấy ý kiến và tổ chức phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027 trước khi quyết định mức thuế cuối cùng, cách áp dụng cùng các sắc thuế hiện hành và danh mục miễn trừ. Quyết định có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất vào ngày 11/3/2027.

Khi đó, mức thuế khi đó thấp hơn đề xuất nếu USTR đánh giá đàm phán song phương có tiến triển đáng kể hoặc đưa ra được giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề phía Mỹ nêu.

Việt Nam cho biết đã đưa ra nhiều cam kết trong quá trình đàm phán và triển khai các biện pháp nhằm xử lý những quan ngại của phía Mỹ. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham gia phiên điều trần của USTR, gửi văn bản phản biện kết luận sơ bộ và thúc đẩy hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ.

Đáng chú ý, ngày 21/11, Chính phủ đã ban hành kế hoạch quản trị xuất siêu giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung vào ngăn ngừa dư thừa công suất, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp, đồng thời kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức. Bộ Công Thương đánh giá những biện pháp này cùng kết quả đàm phán song phương có thể là cơ sở để Mỹ cân nhắc mức thuế thấp hơn.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 159,4 tỷ USD. Vì vậy, diễn biến đàm phán và mức thuế cuối cùng của Mỹ sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

Sức ép đối với thương mại toàn cầu

Quang cảnh cảng hàng hoá tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Việc Mỹ đồng thời đưa nhiều nền kinh tế vào diện điều tra cho thấy chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump không chỉ tập trung vào một đối tác riêng lẻ mà đang được sử dụng rộng hơn trong chính sách thương mại của Washington.

Đối với Mỹ, thuế quan được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo sức ép buộc các đối tác điều chỉnh chính sách thương mại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện và hàng hóa nhập khẩu cũng có thể phải đối mặt với chi phí cao hơn.

Tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào mức thuế cuối cùng, thời gian áp dụng cũng như khả năng các đối tác đạt được thỏa thuận với Washington. Nếu các mức thuế mới được triển khai, doanh nghiệp có thể phải tính toán lại nguồn cung, chi phí sản xuất và thị trường xuất khẩu.

Đối với các nền kinh tế có quan hệ thương mại lớn với Mỹ, sức ép từ chính sách mới có thể thúc đẩy quá trình đàm phán với Washington nhằm tìm kiếm mức thuế thấp hơn hoặc các trường hợp được miễn trừ. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có thể phải đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để giảm rủi ro.

Việc Trung Quốc đứng đầu danh sách với mức thuế đề xuất cao nhất cho thấy nước này tiếp tục là một trọng tâm trong chính sách thương mại của Chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, việc cùng lúc đưa nhiều nền kinh tế châu Á, châu Âu và các đối tác khác vào diện xem xét cho thấy phạm vi của chính sách lần này rộng hơn.

Điều này khiến chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục trở thành yếu tố có thể tác động tới chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại toàn cầu. Các nền kinh tế có quan hệ thương mại lớn với Mỹ sẽ phải cân nhắc khả năng điều chỉnh chính sách, tăng cường đàm phán hoặc tìm kiếm thêm thị trường để giảm rủi ro.

Nhìn rộng hơn, việc Washington đưa 14 nền kinh tế vào diện xem xét áp thuế cho thấy chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục có khả năng tác động đáng kể đến quan hệ thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với các đối tác của Mỹ, kết quả đàm phán trong những tháng tới sẽ là yếu tố quan trọng quyết định mức độ ảnh hưởng thực tế của chính sách thuế quan mới.