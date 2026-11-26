Chương trình do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) chỉ đạo, Công ty cổ phần Công nghệ Arobid tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến 16-1-2027 trên nền tảng Arobid TradeXpo, vận hành trực tuyến 24/7. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 2 ngàn DN trong nước và quốc tế, tạo cơ hội kết nối với hơn 100 ngàn nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà mua hàng toàn cầu.

Tham gia chương trình, DN ngành gỗ, nội thất và dịch vụ phụ trợ có cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm mới; tham gia các hội nghị trực tuyến cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn mới của ngành. Qua đó mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường kết nối giao thương quốc tế và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh.

Sở Công thương đề nghị Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố và Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia. Thời hạn đăng ký trước ngày 31-12-2026.

Đồng Nai có nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ và nội thất. Việc tham gia VIFF 2027 sẽ là cơ hội để quảng bá thương hiệu, giới thiệu năng lực sản xuất, kết nối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, qua đó tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu.