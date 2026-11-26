Cảng hàng hóa ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong tuyên bố do Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Brazil công bố, Chính phủ nước này cho biết đã đàm phán thiện chí với Mỹ trong hơn 1 năm qua liên quan đến cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Brazil cho biết Mỹ hồi tháng 8 từng cam kết gửi các điều khoản tham chiếu cho một thỏa thuận kinh tế và thương mại song phương tiềm năng, song đến nay vẫn chưa thực hiện dù Brasilia đã nhiều lần đề nghị.

Theo phía Brazil, đề xuất áp thuế mới của Mỹ nhằm gây sức ép để nước này thay đổi các quy định trong nước liên quan đến hệ thống thanh toán PIX, thương mại số và các thỏa thuận ưu đãi. Chính phủ Brazil cho rằng quyết định đơn phương của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) là không thể chấp nhận trong bối cảnh hai bên đang tiến hành đàm phán, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trước sức ép này.

Brazil tuyên bố tiếp tục tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, song không loại trừ khả năng tiến hành các động thái tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như áp dụng các biện pháp đáp trả tương ứng.

Trước đó cùng ngày, USTR đề xuất áp thuế bổ sung 10% đối với máy bay hoàn chỉnh nhập khẩu từ Brazil và tăng thuế đối với một số mặt hàng đường nhập khẩu vượt hạn ngạch. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng Brazil tiếp tục xuất khẩu lượng lớn đường vượt hạn ngạch và máy bay hoàn chỉnh sang Mỹ, trong khi các mặt hàng này hiện được miễn các mức thuế đã áp dụng trước đó. Ông cho biết biện pháp thuế bổ sung nhằm thúc đẩy Brazil tham gia đàm phán.

Ngày 20/7 vừa qua, USTR đã áp thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil. Phiên điều trần công khai về các biện pháp thuế mới được đề xuất dự kiến diễn ra ngày 14/1/2027.