Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đồng loạt giảm.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 129,1 – 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 128,5 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (26-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm mạnh ở các thương hiệu so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (26-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthivn.png

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 127,9 – 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 128 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 128,5- 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 126 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 128,5- 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.588,7 USD/ounce, tăng 31,6 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giao ngay đã tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày 25-11, phục hồi sau đợt giảm mạnh buổi sáng nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Bắc Mỹ, giúp ổn định kim loại quý bất chấp tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và lạm phát dai dẳng. Sự phục hồi này trùng hợp với sự đảo chiều mạnh mẽ trên Phố Wall, nơi các chỉ số chính đã xóa bỏ phần lớn khoản lỗ ban đầu khi hoạt động bán tháo trong lĩnh vực công nghệ giảm bớt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Tư đã cho thấy sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ bất chấp lạm phát dai dẳng và những lo ngại về sự suy giảm hoạt động ở một số lĩnh vực. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,7% hàng năm của tháng 9. Chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi lạm phát cốt lõi hàng năm tăng tốc lên 3,3% , củng cố thêm những lo ngại về áp lực giá cả tiềm ẩn.

Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 8-9 tháng 12, với số liệu GDP mạnh mẽ hơn hôm thứ Tư và lạm phát PCE cốt lõi tăng cao củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa ổn định vào ngày 25-11 khi các cuộc tấn công liên tục vào tàu thương mại và các cuộc đàm phán ngoại giao bế tắc tiếp tục duy trì rủi ro đối với xuất khẩu dầu mỏ qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,372 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,414 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,202 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,206 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,274 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 41,28 USD/ounce.