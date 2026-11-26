Cú “hích” mở rộng không gian phát triển du lịch, văn hóa

Những năm gần đây, nhiều địa phương không chỉ chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa mà còn từng bước khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển du lịch theo hướng bền vững, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Cùng với việc đầu tư cho từng điểm đến, tư duy phát triển du lịch cũng dần chuyển sang tăng cường liên kết giữa các địa phương giúp tạo nên những hành trình phong phú hơn, nơi mà cảnh quan, bản sắc và những giá trị văn hóa có cơ hội bổ trợ, lan tỏa thay vì phát triển riêng lẻ.

Khi khoảng cách giữa các vùng được rút ngắn, du khách có thêm điều kiện khám phá nhiều điểm đến trong cùng một chuyến đi, còn các địa phương cũng có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, phát huy thế mạnh và mở rộng thị trường cho các hoạt động dịch vụ.

Tuyến đường liên kết Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ nâng cao hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối

Sự kết nối ấy sẽ góp phần hình thành những chuỗi giá trị mới, từ lưu trú, ẩm thực, thương mại đến các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, qua đó mở thêm dư địa phát triển cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Đối với khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nơi hội tụ nhiều cảnh quan thiên nhiên cùng chiều sâu lịch sử, văn hóa, việc mở rộng liên kết giữa các điểm đến được xem là một hướng đi phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hơn những tiềm năng vốn có.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai đầu tư tuyến đường hầm xuyên Tam Đảo kết nối khu vực Hồ Núi Cốc với xã Tam Đảo (Phú Thọ) nhận được sự quan tâm bởi kỳ vọng sẽ tạo thêm một hướng kết nối mới, góp phần gắn kết những không gian du lịch và mạch nguồn văn hóa của khu vực.

Thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, tuyến đường hầm được dự kiến có chiều dài khoảng 18,7 km, trong đó khoảng 2 km đi qua hầm xuyên núi kết nối xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ với khu vực Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.

Mô hình hầm xuyên núi Tam Đảo

Khi được triển khai và hoàn thiện, tuyến đường hầm này góp phần kết nối, mở rộng khả năng liên thông giữa các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát huy lợi thế về cảnh quan, văn hóa và du lịch.

Bên cạnh đó kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, từng bước tạo thêm sinh kế cho người dâncũng như nâng cao giá trị của mỗi hành trình trải nghiệm.

Kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Theo kế hoạch, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả sẽ chuẩn bị các thủ tục liên quan, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2026 và hướng tới khởi công dự án vào năm 2027.

Lộ trình này thể hiện quyết tâm từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để dự án có thể sớm được triển khai, góp phần bổ sung thêm một tuyến kết nối giữa Thái Nguyên, Phú Thọ và khu vực lân cận.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả nhận định, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội sẽ góp phần mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và thúc đẩy liên kết vùng.

Việc kết nối giao thông thuận lợi hơn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để các địa phương mở rộng liên kết, hình thành những hành trình trải nghiệm liên vùng, qua đó phát huy hiệu quả hơn lợi thế về cảnh quan, văn hóa và những giá trị đặc trưng của từng điểm đến.

Bên cạnh đó, với việc mở rộng liên kết cũng sẽ mở ra cơ hội để các hoạt động dịch vụ phát triển theo nhu cầu của du khách, từng bước tạo thêm việc làm, gia tăng nguồn thu cho người dân tham gia vào các lĩnh vực lưu trú, thương mại và du lịch.

Hạ tầng giao thông phát triển sẽ góp phần trong phát triển kinh tế, văn hóa địa phương

Khi dòng khách được kết nối giữa nhiều điểm đến, các giá trị văn hóa bản địa cũng có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi hơn thông qua những trải nghiệm thực tế, góp phần nâng cao nhận diện và gìn giữ bản sắc của từng vùng đất.

Việc hình thành tuyến hầm xuyên Tam Đảo mở ra cơ hội mở rộng không gian liên kết giữa các địa phương, tạo điều kiện để những lợi thế về du lịch, văn hóa và cảnh quan được phát huy hiệu quả hơn đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của toàn khu vực.

Hầm xuyên Tam Đảo được kỳ vọng sẽ kết nối gần hơn những vùng đất giàu bản sắc, mở rộng dư địa phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại, tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân, góp phần tạo động lực phát triển bền vững giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ.