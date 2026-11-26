Trước đó, giá vàng thu hẹp đà giảm trước đó nhưng vẫn dao động quanh mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/11), khi dữ liệu lạm phát cao của Mỹ không giúp xoa dịu những lo ngại về lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 3.547,29 USD/oz, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025 vào đầu phiên. Trước đó, kim loại quý này đã giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng 3.500 USD/oz lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Giá vàng tương lai tháng 12 giảm 0,5%, xuống 3.546 USD/oz.

Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, lạm phát tại Mỹ tiếp tục gia tăng trong tháng 10, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3%, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9. Số liệu tháng 9 không được điều chỉnh so với công bố trước đó.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Với áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới vẫn hiện hữu, qua đó gây thêm sức ép lên giá vàng. Đây vẫn là một trong những yếu tố bất lợi chính đối với thị trường vàng và dữ liệu PCE công bố hôm nay không giúp xoa dịu những lo ngại đó”.

Lãi suất duy trì ở mức cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không mang lại lợi suất, so với các tài sản sinh lãi.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã phản ánh đầy đủ vào giá khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12. Lần gần nhất Fed nâng lãi suất là vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 37% kể từ khi thiết lập mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt lao dốc, trong đó chỉ số Nasdaq với tỷ trọng lớn cổ phiếu công nghệ giảm 4%. Làn sóng bán tháo kéo dài đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với những đề xuất thuế quan mới của Mỹ, đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường, trong bối cảnh những hoài nghi ngày càng gia tăng về khả năng tạo ra lợi nhuận đủ lớn của làn sóng bùng nổ AI được thúc đẩy bằng vốn vay.

Căng thẳng thương mại toàn cầu cũng gia tăng trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp dụng các mức thuế quan mới đối với những đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc.

Bất chấp những biến động mạnh của giá vàng trong ngắn hạn, vai trò của kim loại quý trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư dài hạn vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao.

Ông Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, cho rằng vàng là tài sản không thể thay thế trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Theo ông, việc duy trì tỷ trọng vàng từ 10 - 15% trong danh mục là lựa chọn phù hợp, bất kể thị trường đang ở giai đoạn nào của chu kỳ đầu tư.

Theo ông Ray Dalio nhà đầu tư cần ưu tiên bảo đảm an toàn tài chính, tính đến tác động của lạm phát và những rủi ro tiềm ẩn. Việc đa dạng hóa danh mục hiệu quả có thể giúp giảm thiểu rủi ro mà không làm suy giảm lợi nhuận kỳ vọng.

“Phần lớn các thị trường tài chính hoạt động tốt khi hệ thống tín dụng vận hành bình thường. Tuy nhiên, khi hệ thống tín dụng gặp bất ổn, nợ ở mức quá cao và những vấn đề lớn xuất hiện, vàng trở thành công cụ đa dạng hóa hiệu quả”, ông nhận định.

Ông Ray Dalio cho rằng, bất chấp những ưu điểm nhất định, tiền mã hóa khó có thể thay thế vai trò của vàng trong danh mục đầu tư. Một trong những lợi thế của vàng là khả năng nắm giữ trực tiếp mà không phụ thuộc vào nghĩa vụ của bên thứ ba.

Nhà sáng lập Bridgewater Associates cũng cho rằng xu hướng các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia chuyển dịch từ trái phiếu Chính phủ Mỹ sang vàng không phải là điều bất ngờ, trong bối cảnh quy mô nợ ngày càng gia tăng và rủi ro địa chính trị trở nên phức tạp.

Khi quy mô nợ và nghĩa vụ trả nợ gia tăng, nguồn lực dành cho các khoản chi tiêu khác sẽ bị thu hẹp. Đồng thời, nguồn cung trái phiếu ngày càng lớn cũng đặt ra câu hỏi về khả năng hấp thụ của thị trường, nhất là khi nhà đầu tư đòi hỏi mức lợi suất thực đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại, nguy cơ xung đột về dòng vốn và các biện pháp trừng phạt kinh tế làm gia tăng lo ngại về rủi ro khi nắm giữ tài sản định danh bằng USD.

Theo ông Ray Dalio, những yếu tố này đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia điều chỉnh cơ cấu tài sản theo hướng tăng tỷ trọng vàng, qua đó tạo động lực hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý trong dài hạn.