Dăm gỗ được tập kết tại cơ sở chế biến. (Ảnh: VGP/Đỗ Hương)

Đa dạng hóa thị trường, giảm rủi ro xuất khẩu

Trong cơ cấu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, dăm gỗ và viên nén tiếp tục là những mặt hàng đóng góp đáng kể vào kim ngạch toàn ngành.

Theo số liệu của tổ chức Forest Trends, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 11,8 triệu tấn dăm gỗ, thu về khoảng 2,1 tỷ USD. Mặc dù sản lượng giảm 6,6% so với cùng kỳ, kim ngạch vẫn tăng 14,4%.

Cùng thời gian này, kim ngạch xuất khẩu viên nén đạt 874,5 triệu USD. Hai nhóm sản phẩm đóng góp hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu của ngành gỗ.

Tuy nhiên, sự tập trung vào một số thị trường lớn đang đặt ra rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Riêng Hoa Kỳ chiếm 50,1% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Cùng với Trung Quốc và Nhật Bản, ba thị trường này đóng góp gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Đối với doanh nghiệp, mức độ tập trung thị trường cao có thể làm gia tăng rủi ro khi các quốc gia nhập khẩu điều chỉnh chính sách thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp của nguyên liệu, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành những điều kiện quan trọng đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), những thay đổi về tiêu chuẩn tại các thị trường chủ lực đang tạo sức ép đối với doanh nghiệp ngành gỗ.

Việc chủ động cập nhật quy định thương mại, hoàn thiện hồ sơ xuất xứ và tăng tính minh bạch trong chuỗi cung ứng cần được chú trọng ngay từ khâu tổ chức sản xuất.

Tăng giá trị từ chế biến sâu

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước là một trong những hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu.

Theo số liệu do TS. Tô Xuân Phúc, Giám đốc Chương trình Chính sách, Tài chính và Thương mại rừng của Forest Trends dẫn từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, tổng nhu cầu nguyên liệu của bốn nhóm sản phẩm gỗ xuất khẩu chủ lực trong năm 2025 ước đạt 59,5 triệu m³.

Trong đó, dăm gỗ và viên nén sử dụng khoảng 46,5 triệu m³, tương đương hơn 78% tổng nhu cầu nguyên liệu. Phần còn lại được sử dụng cho sản xuất đồ gỗ xuất khẩu và ván công nghiệp.

Sự chênh lệch giữa lượng nguyên liệu sử dụng và giá trị sản phẩm tạo ra cho thấy còn dư địa gia tăng hiệu quả kinh tế thông qua phát triển các sản phẩm chế biến sâu.

Tuy nhiên, dăm gỗ và viên nén vẫn có vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ gỗ kích thước nhỏ và phụ phẩm lâm nghiệp. Việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm cần được thực hiện phù hợp với đặc điểm nguồn nguyên liệu và nhu cầu thị trường.

Các chuyên gia đề xuất phát triển vùng trồng rừng gỗ lớn, phân loại nguyên liệu theo mục đích sử dụng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với hộ trồng rừng.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực thiết kế, phát triển thương hiệu và từng bước chuyển từ gia công sang chủ động phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Việc đa dạng hóa thị trường, tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao và hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nguyên liệu sẽ góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và vị thế của ngành gỗ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.