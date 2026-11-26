Khu nghỉ dưỡng ven biển Kim Sa Loan, thành phố Trạm Giang (Trung Quốc).

Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trạm Giang là thành phố ven biển có vị trí chiến lược trong kết nối giao thương khu vực phía Nam Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường quốc tế. Trong khi đó, Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông - từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại, công nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu Trung Quốc. Hai địa phương với những lợi thế riêng về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, công nghiệp và dịch vụ đang tạo nên một không gian phát triển năng động của khu vực phía Nam Trung Quốc. Việc Thanh Hóa tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với Trạm Giang, Quảng Châu và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông không chỉ có ý nghĩa về đối ngoại, mà còn mở ra những cơ hội mới trong thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Trạm Giang được ví như cửa ngõ phía Nam của đại lục Trung Quốc, nằm trên bán đảo Lôi Châu, ba mặt giáp biển, có đường bờ biển dài và hệ thống cảng biển giữ vai trò quan trọng trong giao thương hàng hóa. Với vị trí tiếp giáp các khu vực kinh tế lớn, hướng ra Biển Đông và gần các tuyến hàng hải quốc tế, Trạm Giang có nhiều điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp cảng biển, chế biến thủy sản và du lịch. Đây cũng là địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp nhiệt đới, nuôi trồng thủy sản và công nghiệp chế biến thực phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái tham quan Khu nghỉ dưỡng ven biển Kim Sa Loan.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Trạm Giang còn là địa phương đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng hình thành các cụm ngành công nghiệp quy mô lớn. Chiến lược phát triển “Bốn xanh, một xanh biển” của thành phố tập trung vào các lĩnh vực thép xanh, hóa dầu, năng lượng, sản xuất thực phẩm và kinh tế biển. Sự hiện diện của những dự án công nghiệp lớn trong lĩnh vực thép, hóa dầu, năng lượng và chế biến đã góp phần định hình diện mạo công nghiệp mới của địa phương. Đáng chú ý, kinh tế biển được xác định là một trong những động lực quan trọng, với các lĩnh vực nuôi trồng biển công nghệ cao, chế biến thủy sản, nghiên cứu giống, thiết bị nuôi trồng và dịch vụ cảng biển.

Bên cạnh vai trò là trung tâm công nghiệp và kinh tế biển, Trạm Giang còn có những giá trị riêng về cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Những bãi biển, đảo ven bờ, không gian sinh thái Huguangyan, khu phố cổ Chikan hay các điểm du lịch gắn với vịnh biển tạo nên sức hấp dẫn của một thành phố ven biển mang đậm dấu ấn văn hóa vùng Lĩnh Nam. Sự kết hợp giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, kinh tế thủy sản và du lịch sinh thái cho thấy cách thức một địa phương khai thác lợi thế biển theo hướng đa ngành, đồng thời chú trọng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Nếu Trạm Giang là điểm kết nối quan trọng về kinh tế biển và công nghiệp ven biển thì Quảng Châu lại là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, khoa học công nghệ và giao thương quốc tế. Với lịch sử hơn 2.200 năm, từng là một trong những thương cảng quan trọng trên Con đường tơ lụa trên biển, Quảng Châu ngày nay tiếp tục khẳng định vị thế là cửa ngõ giao thương của Trung Quốc với thế giới, đồng thời giữ vai trò đầu tàu trong phát triển vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao.

Quảng Châu sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, gồm cảng biển, sân bay quốc tế, đường sắt và mạng lưới logistics phát triển. Thành phố là nơi tập trung đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và những cụm công nghiệp có quy mô lớn. Các ngành công nghiệp ô tô, dược phẩm sinh học, công nghệ hiển thị, vi mạch, hàng không và công nghiệp công nghệ cao đang trở thành những lĩnh vực phát triển quan trọng. Cùng với đó, hệ thống thương mại, dịch vụ, hội chợ triển lãm quốc tế tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng chuỗi cung ứng.

Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Những địa danh như tháp Quảng Châu, dòng Châu Giang, khu phố cổ Sa Diện, núi Bạch Vân hay công viên Việt Tú không chỉ tạo nên bản sắc văn hóa, cảnh quan của thành phố mà còn phản ánh quá trình phát triển, hội nhập của một đô thị lớn. Đặc biệt, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Canton Fair) được tổ chức tại Quảng Châu qua nhiều kỳ đã trở thành một trong những sự kiện thương mại quốc tế có sức lan tỏa rộng, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến của các hoạt động giao thương, kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương.

Từ Trạm Giang đến Quảng Châu có thể nhận thấy một điểm chung trong định hướng phát triển của tỉnh Quảng Đông: khai thác lợi thế vị trí, đầu tư hạ tầng chiến lược, hình thành các cụm ngành công nghiệp có khả năng kết nối chuỗi giá trị và chủ động hội nhập thị trường quốc tế. Đây cũng là những kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo đối với Thanh Hóa trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có nhiều điểm tương đồng về lợi thế phát triển với các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Đông. Tỉnh sở hữu Khu kinh tế Nghi Sơn với vị trí chiến lược, cảng biển nước sâu, hệ thống hạ tầng công nghiệp và các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, năng lượng, vật liệu xây dựng, chế biến, chế tạo. Cùng với đó là hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang được đầu tư, mở rộng; Cảng Hàng không Thọ Xuân, mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt và các tuyến kết nối liên vùng. Đây là những điều kiện quan trọng để Thanh Hóa thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện, thiết bị công nghiệp, điện tử, chế biến, chế tạo, logistics và năng lượng.

Biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ có lợi thế về công nghiệp, Thanh Hóa còn sở hữu tiềm năng lớn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch. Vùng ven biển có điều kiện phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản; khu vực miền núi có dư địa phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản, cây dược liệu và các sản phẩm đặc trưng. Các vùng sản xuất tập trung, cùng hệ thống di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, bãi biển và các khu du lịch sinh thái tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm.

Vấn đề đặt ra là phải kết nối được các tiềm năng, lợi thế ấy với nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và thị trường của các đối tác quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ hợp tác với Trạm Giang và Quảng Châu mang ý nghĩa thiết thực. Thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi và xúc tiến đầu tư, Thanh Hóa có thêm điều kiện giới thiệu môi trường đầu tư, những lĩnh vực ưu tiên, danh mục dự án có khả năng thu hút đầu tư; đồng thời tìm hiểu nhu cầu, chiến lược phát triển và khả năng tham gia của các doanh nghiệp Trung Quốc vào những lĩnh vực tỉnh đang có lợi thế. Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp với tiềm năng thị trường, hạ tầng, nguồn nhân lực và định hướng phát triển của Thanh Hóa.

Đáng chú ý, việc tiếp xúc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, linh kiện, thiết bị công nghiệp, năng lượng mới và logistics có thể mở ra những hướng hợp tác phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Nếu được nghiên cứu, lựa chọn và triển khai hiệu quả, các dự án đầu tư không chỉ bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế mà còn góp phần hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng, tạo thêm việc làm, nâng cao trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Đối với lĩnh vực kinh tế biển, kinh nghiệm phát triển cảng biển, dịch vụ logistics, nuôi trồng và chế biến thủy sản của Trạm Giang là những nội dung Thanh Hóa có thể nghiên cứu, trao đổi để vận dụng phù hợp. Với lợi thế cảng biển nước sâu Nghi Sơn, tỉnh có điều kiện phát triển các dịch vụ hậu cần cảng biển, kho bãi, vận tải và các ngành công nghiệp gắn với cảng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, việc kết nối với doanh nghiệp có năng lực về công nghệ giống, quy trình nuôi trồng, bảo quản và chế biến sâu sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với tinh thần chủ động mở rộng hợp tác, từ ngày 23 đến ngày 26/11, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thành phố Quảng Châu và thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhằm trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa Thanh Hóa với các địa phương, đối tác của Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tiềm năng hay tạo dựng mối quan hệ ban đầu. Điều quan trọng hơn từ chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái là khả năng chuyển hóa những kết nối đối ngoại thành dự án cụ thể, những chương trình hợp tác có lộ trình và hiệu quả lâu dài.

Muốn vậy, Thanh Hóa cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án. Các cơ hội hợp tác cần được rà soát trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển, yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo đảm lợi ích lâu dài của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Bí thư Thành ủy Trạm Giang Dư Cương cùng lãnh đạo hai địa phương chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang.

Những mối quan hệ được thiết lập, những cơ hội đầu tư được nhận diện và các nội dung hợp tác được trao đổi sẽ tạo tiền đề để Thanh Hóa tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Từ những lợi thế của Trạm Giang về kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp chế biến đến vai trò trung tâm thương mại, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Quảng Châu, Thanh Hóa có thêm những góc nhìn và cơ hội hợp tác để khai thác hiệu quả tiềm năng của mình. Khi các kết nối được duy trì thường xuyên, có đầu mối chịu trách nhiệm và được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án khả thi, hoạt động đối ngoại sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.