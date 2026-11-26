Mô hình nuôi cá chình của hộ anh Nguyễn Thanh Quang (thôn Phước Mỹ). Ảnh: CÔNG TÚ

Ngành sản xuất quan trọng

Tại xã Thăng Điền, một số mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng như trồng nấm các loại, nuôi cá, gà thả vườn, trồng cây cảnh, cây ăn quả, cây rau các loại.

Hợp tác xã nấm Bình Tú (thôn Phước An) chuyên sản xuất nấm bào ngư, hiện có 3 địa điểm để vừa ủ bột, đóng phôi, sau đó chở lên trang trại chính rộng khoảng 1.000m2 triển khai hấp thanh trùng và các công đoạn khác. Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp khoảng 100 nghìn phôi cho các đối tác, đặc biệt bán hàng trăm ký nấm ra thị trường. Sau khi thu hoạch nấm từ phôi được 8 lần, phôi này thải ra và bán cho người dân làm phân bón.

Tại thôn Phước Mỹ, mô hình nuôi cá chình của anh Nguyễn Thanh Quang, khoảng một tháng nữa sẽ xuất bán đợt đầu tiên. Áp dụng quy trình công nghệ nuôi khép kín, tuần hoàn, cách đây gần 9 tháng, anh Quang đã thả nuôi 8.000 con cá chình. Đến nay, trọng lượng mỗi con đạt 1,4kg.

Loại cá này có giá trị cao, được thị trường ưa chuộng; giá bình quân 350 nghìn đồng/con. “Mô hình này áp dụng thành công, mình sẵn sàng đồng hành bà con xã nhà thông qua hỗ trợ công nghệ, bao tiêu sản phẩm nếu người dân có nhu cầu”, anh Quang nói.

Chủ tịch UBND xã Thăng Điền Trương Công Sơn chia sẻ, đối với địa phương, nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất quan trọng, trực tiếp tạo việc làm, thu nhập và duy trì sinh kế cho nhiều hộ dân.

Sau khi sáp nhập, với không gian sản xuất nông nghiệp rộng và lúa vẫn là cây trồng chủ lực, bên cạnh hoa màu, chăn nuôi, các hoạt động sản xuất nấm, chế biến nông sản. Nông nghiệp còn tạo việc làm cho lao động tại chỗ và nhu cầu về các dịch vụ làm đất, thu hoạch, vận chuyển, cung ứng vật tư.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho rằng, dù duy trì được vai trò bảo đảm sinh kế, nhưng việc khai thác tiềm năng vẫn chưa như mong muốn. Lợi thế về đất đai và kinh nghiệm sản xuất chưa chuyển hóa tương xứng thành giá trị hàng hóa, thu nhập cho người dân.

Mô hình sản xuất liên quan đến nông nghiệp chưa nhiều, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa được mở rộng. Nông sản còn tiêu thụ nhiều ở dạng thô; khả năng bảo quản, chế biến và chủ động thị trường còn hạn chế.

Vượt khó khai thác tiềm năng

Đập Cà Nho (thôn An Thành) phục vụ nước tưới cho 45ha ruộng lúa trên địa bàn. Vậy nhưng, hệ thống quay và các cửa chắn để điều tiết nước đã bị hư nên không phát huy tác dụng, bờ bao ở hạ lưu thì sạt lở nặng.

Ông Nguyễn Liễu (thôn An Thành) cho biết, do dùng chung dòng nước từ hồ thủy lợi Phú Ninh chảy qua địa bàn xã Tây Hồ, người dân ở đầu nguồn vào mùa khô chặn lấy nước trước, sau đó mới xả xuống hạ lưu xã Thăng Điền. Ngược lại, việc giữ nước từ đầu vụ tại thôn An Thành không bảo đảm vì hệ thống quay và cửa chắn vốn được xây dựng từ năm 1989, qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp nặng. Vì vậy, địa phương rất bị động, thường xuyên bị thiếu nước tưới vào mùa khô. “Chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập Cà Nho”, ông Liễu kiến nghị.

Đập Cà Nho cần được đầu tư nâng cấp. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền cho hay, không chỉ đập, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng trên địa bàn còn nhiều tuyến chưa được đầu tư hoặc đã xuống cấp nên không đáp ứng yêu cầu vận chuyển, tưới và tiêu nước.

Ngoài nguyên nhân hạ tầng, quy mô sản xuất từng hộ còn nhỏ, trong khi sản xuất hàng hóa đòi hỏi sự thống nhất về giống, chất lượng và thời gian cung ứng. Bố trí mùa vụ, lựa chọn giống và phương án bảo vệ cây trồng, vật nuôi chưa phù hợp từng khu vực; khả năng huy động vốn, tổ chức sản xuất và tiếp cận kỹ thuật mới của các hộ, hợp tác xã chưa đồng đều.

Theo ông Tùng, thời gian tới, xã sẽ ưu tiên những việc trực tiếp cải thiện hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân. Các định hướng sẽ được cụ thể hóa gắn với quá trình lập Quy hoạch chung đô thị xã Thăng Điền đến năm 2050 trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch đã được thành phố phê duyệt.

Rà soát những vùng thuận lợi để vận động người dân sử dụng giống lúa phù hợp, tuân thủ lịch thời vụ, áp dụng kỹ thuật giảm chi phí và tổ chức dịch vụ cơ giới hóa. Nơi có điều kiện sẽ từng bước xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ, xác định rõ yêu cầu chất lượng và trách nhiệm của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Xã Thăng Điền sẽ củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng làm tốt những dịch vụ người dân đang cần; nội dung hỗ trợ cần xuất phát từ phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, có thể là kỹ thuật, thiết bị, sơ chế, bao bì hoặc kết nối thị trường.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số theo hướng thiết thực, dễ sử dụng; quan tâm nghiên cứu mô hình trồng sen kết hợp trải nghiệm, du lịch nông nghiệp tại nơi có điều kiện. Để phát triển kinh tế nông nghiệp, địa phương kiến nghị thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất hiện có, nhất là kênh mương, cống, công trình tiêu thoát nước, giao thông nội đồng.

Đối với việc triển khai Nghị định số 112/2024/NĐ-CP về đất trồng lúa và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xã Thăng Điền kiến nghị các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, trình tự và thanh quyết toán...