Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, đồng đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.610 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.640 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 26.020 đồng/USD.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 27.536,99 đồng, mua chuyển khoản 27.815,14 đồng và bán ra 28.989,55 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 32.913,01 đồng, mua chuyển khoản 33.245,46 đồng và bán ra 34.311,11 đồng.

Trong nhóm các đồng tiền có giá trị niêm yết đáng chú ý, franc Thụy Sĩ (CHF) được mua tiền mặt ở mức 30.148,85 đồng, mua chuyển khoản 30.453,38 đồng và bán ra 31.429,53 đồng.

Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 16.543,33 đồng, mua chuyển khoản 16.710,44 đồng và bán ra 17.246,07 đồng. Đô la Singapore (SGD) lần lượt được niêm yết ở mức 19.468,58 đồng, 19.665,23 đồng và 20.336,22 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức bán ra đáng chú ý. Đô la Canada (CAD) được bán ở mức 18.376,62 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.932,58 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.358,53 đồng. Đồng baht Thái Lan (THB) có giá bán 773,76 đồng, trong khi yen Nhật (JPY) được niêm yết ở mức 166,70 đồng.

Ở chiều mua chuyển khoản, dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có mức niêm yết nổi bật với 83.111,95 đồng, giá bán ra lên tới 87.142,66 đồng. Krone Đan Mạch (DKK) được mua chuyển khoản ở mức 3.711,88 đồng và bán ra 3.853,92 đồng; rupee Ấn Độ (INR) lần lượt ở mức 278,44 đồng và 290,44 đồng.

Ngoài ra, won Hàn Quốc (KRW) được niêm yết giá mua tiền mặt 16,64 đồng, mua chuyển khoản 18,48 đồng và bán ra 20,06 đồng.