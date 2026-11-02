Juventus thắng dễ Napoli. Ảnh: Reuters.

Hai siêu phẩm sút xa đẳng cấp của sao trẻ Kerim Alajbegovic và Jeremie Boga, kết hợp cùng chiếc thẻ đỏ tai hại của Luca Marianucci bên phía đội khách, giúp "Bà đầm già" giành trọn 3 điểm quý giá để vượt mặt chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu tại sân Allianz diễn ra căng thẳng và bế tắc trong phần lớn thời gian khi đôi bên đều ưu tiên sự an toàn. Khác biệt chỉ thực sự xuất hiện trong hiệp hai nhờ những toan tính thay người chính xác của huấn luyện viên Luciano Spalletti.

Phút 70, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Edon Zhegrova xử lý khéo léo trước khi mớm bóng cho Alajbegovic. Từ cự ly khoảng 20 m, tài năng trẻ người Bosnia & Herzegovina tung cú "nã đại bác" đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khai thông thế bế tắc.

Kịch bản tồi tệ nhanh chóng ập đến với Napoli chỉ 5 phút sau đó. Trung vệ Marianucci có pha phạm lỗi thô bạo với Juan Cabal, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và đẩy đội nhà vào cảnh thiếu người.

Chơi ung dung với lợi thế quân số, đội bóng thành Turin đặt dấu chấm hết cho trận đấu ở phút 87. Lại là sự kết hợp của hai nhân tố dự bị, khi Andrea Cambiaso chuyền bóng thuận lợi để Boga băng lên thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Alex Meret, ấn định thắng lợi 2-0.

Thất bại này phơi bày sự bế tắc toàn diện của Napoli khi họ chỉ tung ra vỏn vẹn 8 cú dứt điểm cả trận. Ngược lại, chiến thắng giúp Juventus có trận giữ sạch lưới thứ 5 tại Serie A, đồng thời leo lên vị trí thứ 7 và nới rộng cách biệt với chính Napoli lên thành 3 điểm.