Bayern Munich phá dớp 30 năm trên sân Atletico Madrid

Theo thống kê của UEFA, lần gần nhất Atletico Madrid thua một CLB Đức trên sân nhà tại đấu trường châu Âu đã từ năm 1996, khi thất bại 0-1 trước Dortmund.

Kể từ đó, đại diện Tây Ban Nha trải qua 16 trận bất bại trước các đội bóng Bundesliga, với 12 chiến thắng và 4 trận hòa.

Ngay cả Bayern Munich cũng không thể vượt qua thử thách này trong 3 chuyến làm khách trước đó tại Champions League. Đội bóng xứ Bavaria từng 2 lần thất bại với cùng tỷ số 0-1 vào năm 2016, trước khi hòa 1-1 ở lần đối đầu gần nhất năm 2020.

Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng trong chiến thắng chủ nhà Atletico Madrid tại Champions League hôm 4/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: FC Bayern.

Thành tích đối đầu bất lợi càng khiến chuyến hành quân tới Metropolitano trở nên khó khăn, nhất là khi Bayern Munich thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương. HLV Vincent Kompany cũng không thể trực tiếp chỉ đạo do vấn đề sức khỏe, buộc trợ lý Aaron Danks phải tạm thời thay thế.

Dù vậy, đội khách vẫn làm chủ thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Sau hiệp một không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Atletico Madrid, bước ngoặt xuất hiện nhờ sự nhạy bén của tiền vệ trẻ Lennart Karl.

Phút 54, tài năng 18 tuổi tận dụng sai lầm của trung vệ Robin Le Normand, cướp bóng trong vòng cấm rồi bấm qua thủ môn Jan Oblak, mở tỷ số cho Bayern Munich.

Không chỉ góp công phá dớp, Karl còn chạm cột mốc 5 bàn thắng tại Champions League khi mới 18 tuổi 254 ngày. Theo UEFA, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 4 trong lịch sử giải đấu đạt thành tích này, chỉ sau Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Raul Gonzalez.

Bàn thua khiến Atletico Madrid phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng những điều chỉnh của HLV Diego Simeone không mang lại hiệu quả.

Trái lại, đội chủ nhà tiếp tục trả giá khi tiền đạo Harry Kane kiến tạo để hậu vệ Konrad Laimer dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 74.

Không chỉ chấm dứt 30 năm bất bại trên sân nhà trước các CLB Đức của Atletico Madrid, Bayern Munich còn khiến đối thủ đứt chuỗi 20 trận liên tiếp ghi bàn tại Metropolitano ở Champions League.