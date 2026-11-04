Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/11/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11, sáng mai 5/11 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/11/2026
Lịch thi đấu UEFA Champions League
00h45 ngày 5/11: Athens vs Real Madrid (TV360)
00h45 ngày 5/11: Fenerbahçe vs Liverpool (TV360)
03h00 ngày 5/11: Dortmund vs Real Betis (TV360)
03h00 ngày 5/11: FC Porto vs Napoli (TV360)
03h00 ngày 5/11: Lens vs Como 1907 (TV360)
03h00 ngày 5/11: PSV vs Club Brugge (TV360)
03h00 ngày 5/11: RB Leipzig vs Man City (TV360)
03h00 ngày 5/11: Slavia Prague vs Arsenal (TV360)
03h00 ngày 5/11: Viking vs Sabah FK (TV360)
Lịch thi đấu Europa League
22h30 ngày 4/11: Rennes vs Olympiacos (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League
17h0 ngày 4/11: Pohang Steelers vs Gamba Osaka (TV360)
19h15 ngày 4/11: Buriram United vs Kashima Antlers (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
15h45 ngày 4/11: Bảng E - Melbourne Victory vs Persib Bandung (TV360)
17h00 ngày 4/11: Bảng E - FC Seoul vs Viettel (TV360)
20h45 ngày 4/11: Bảng B - Arkadag vs Gol Gohar (TV360)
23h00 ngày 4/11: Bảng A - Al-Wahda vs AL Khalidiyah (TV360)
23h00 ngày 4/11: Bảng A - Kuwait SC vs Nasaf Qarshi (TV360)
23h00 ngày 4/11: Bảng C - Al-Rayyan vs Al-Nahda (TV360)
01h15 ngày 5/11: Bảng B - Muharraq vs Al-Jazira (TV360)
01h15 ngày 5/11: Bảng C - Al Taawoun vs Al-Faisaly (TV360)
Lịch thi đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
01h00 ngày 5/11: Portugalete vs Real Union
02h00 ngày 5/11: SD Amorebieta vs Logrones
02h30 ngày 5/11: Utebo vs Sabadell
02h30 ngày 5/11: Deportiva Minera vs Cartagena
02h30 ngày 5/11: Reus FC Reddis vs Barakaldo
02h45 ngày 5/11: Calvo Sotelo Puertollano vs Albacete
03h00 ngày 5/11: CD Badajoz vs Tenerife
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
02h45 ngày 5/11: Cardiff City vs West Ham
02h45 ngày 5/11: Wrexham vs Middlesbrough
03h00 ngày 5/11: Bristol City vs Wolves
Lịch thi đấu VĐQG Algeria
23h00 ngày 4/11: MC Alger vs MC Oran.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-4-11-2026/442945.html