Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/11/2026

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế 2026 với danh sách triệu tập có nhiều nhân tố mới đáng chú ý. Đặc biệt, sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu lên tuyển cùng các cầu thủ trẻ cho thấy ban huấn luyện đang tích cực tìm kiếm và thử nghiệm những phương án nhân sự mới.