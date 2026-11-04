Khai mạc Giải kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ học sinh tỉnh Sơn La năm 2026
Ngày 4/11, tại Sân vận động 3/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Giải kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ học sinh tỉnh Sơn La năm 2026.
Tham gia tranh tài có 400 vận động viên, trong độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi, đến từ 32 đơn vị trường học thuộc các xã, phường, trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.
Giải diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4 đến 6/11), các vận động viên được chia thành 2 khối THCS và THPT, tranh tài ở 3 môn: kéo co, đẩy gậy và bắn nỏ, với 34 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ ở các hạng cân khác nhau.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở môn đẩy gậy, tạo không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng.
Thông qua giải đấu, nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh. Đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường, phát hiện những học sinh có năng khiếu thể thao để tạo nguồn vận động viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới thể thao thành tích cao của tỉnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/khai-mac-giai-keo-co-day-gay-ban-no-hoc-sinh-tinh-son-la-nam-2026-GTKZSYqDg.html