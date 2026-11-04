Dự đoán tỷ số FC Seoul vs Thể Công Viettel, AFC Champions League Two 2026-2027

FC Seoul đặt mục tiêu 3 điểm

Sau hai thất bại liên tiếp trước Persib Bandung (0-1) và Melbourne Victory (0-3), FC Seoul đã có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Two 2026-2027 khi đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 5-0 ngay trên sân Hàng Đẫy.

FC Seoul (áo trắng) thắng đậm Thể Công Viettel trong trận lượt đi AFC Champions League Two 2026-2027. (Ảnh: Dương Đệ).

Chiến thắng này giúp đại diện Hàn Quốc có 3 điểm và vươn lên vị trí thứ ba bảng E, kém đội đứng thứ hai Melbourne Victory đúng 1 điểm. Vì vậy, đoàn quân của HLV Kim Gi-dong đang quyết tâm giành thêm một chiến thắng để cải thiện thứ hạng và tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội.

Ở trận lượt đi, FC Seoul đã cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức lối chơi trước Thể Công Viettel. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đại diện Hàn Quốc vẫn chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân của đội bóng áo lính.

Đội bóng của HLV Kim Gi-dong sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và có thể tạo ra sự khác biệt trong những tình huống phối hợp ở khu vực gần vòng cấm. Trong đó, Anderson Oliveira và Moon Seon-min là hai nhân tố nổi bật nhờ khả năng đi bóng và tạo cơ hội cho đồng đội.

Không chỉ sở hữu đội hình chất lượng, FC Seoul còn có lợi thế lớn về tinh thần sau khi giành chức vô địch K-League 1 mùa giải 2026. Thành tích này giúp đội bóng Hàn Quốc có thêm sự tự tin khi bước vào những trận đấu quan trọng tại đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của FC Seoul chưa thực sự ổn định khi chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Bên cạnh đó, đội chủ nhà cũng gặp tổn thất về lực lượng khi trung vệ Yazan Al-Arab không thể thi đấu do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận lượt đi.

Thể Công Viettel thay tướng đổi vận?

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi liên tục nhận những kết quả không tốt trên cả hai đấu trường V-League và AFC Champions League Two 2026-2027. Sau ba lượt trận tại bảng E, đại diện Việt Nam mới giành được 1 điểm và đứng cuối bảng với hiệu số bàn thắng bại -6.

Thể Công Viettel (áo đỏ) đang chơi không tốt trong thời gian gần đây. (Ảnh: Dương Đệ).

Không chỉ gặp khó khăn tại đấu trường châu lục, Thể Công Viettel còn thi đấu thất vọng tại V-League 2026-2027. Sau 6 trận đã đấu ở giải quốc nội, đội bóng áo lính mới có được 4 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo Thể Công Viettel quyết định chia tay HLV Velizar Popov và trao quyền dẫn dắt đội bóng cho HLV Guilherme Almeida. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân FC Seoul cũng là trận đấu ra mắt của nhà cầm quân mới.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Almeida thừa nhận những khó khăn khi phải đối đầu với nhà vô địch Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị về chiến thuật và sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần kỷ luật để tìm kiếm kết quả tích cực.

Vấn đề đáng lo ngại nhất của đại diện Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Trong trận lượt đi, các cầu thủ Thể Công Viettel liên tục để lộ khoảng trống và gặp nhiều khó khăn trước những tình huống phối hợp tốc độ của đối thủ. Vì vậy, HLV Almeida cần ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, đồng thời duy trì cự ly đội hình hợp lý để hạn chế những pha tấn công của FC Seoul.

Xét trên nhiều phương diện, Thể Công Viettel đều đang bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Do đó, nếu không cẩn trọng, đại diện V-League hoàn toàn có nguy cơ phải nhận thêm một thất bại trước đội bóng Hàn Quốc.

Dự đoán tỷ số: FC Seoul 2-0 Thể Công Viettel. Đội hình dự kiến: FC Seoul: Baek Jong-beom, Park Soo-il, Juan Ros, Park Seong-hun, Kim Jin-su, Moon Seon-min, Hwang Do-yoon, Hrvoje Babec, Anderson Oliveira, Leonardo Ruiz, Cho Young-wook. Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Phạm Trung Hiếu, Kyle Colonna, Lucas Alves, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Văn Tú, Khuất Văn Khang, Rimario Gordon, Lucas Ribamar.