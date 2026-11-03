Mời làm việc một nữ tài xế ô tô VF3 ở Lào Cai

Sự việc xảy ra ngày 1/11. Nguyên nhân hiện đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo người đăng tải đoạn clip, nạn nhân trong vụ việc là vợ anh và đang mang thai 6 tháng.

Sau sự việc, người phụ nữ phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai do lo ngại ảnh hưởng đến thai nhi.

Tài xế ô tô tông đổ xe máy của người phụ nữ mang bầu khi đang dừng chờ đèn đỏ (ảnh cắt từ clip).

Ngày 2/11, anh này đã đến cơ quan công an trình báo và đề nghị vụ việc được xử lý theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ diễn biến, nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.