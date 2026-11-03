Mời làm việc một nữ tài xế ô tô VF3 ở Lào Cai
Sáng 3/11, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận, công an phường đã mời làm việc một nữ tài xế điều khiển ô tô VF3 liên quan vụ chèn ép, tông một phụ nữ đi xe máy trên đường Hoàng Liên.
Sự việc xảy ra ngày 1/11. Nguyên nhân hiện đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo người đăng tải đoạn clip, nạn nhân trong vụ việc là vợ anh và đang mang thai 6 tháng.
Sau sự việc, người phụ nữ phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai do lo ngại ảnh hưởng đến thai nhi.
Ngày 2/11, anh này đã đến cơ quan công an trình báo và đề nghị vụ việc được xử lý theo quy định.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ diễn biến, nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/moi-lam-viec-mot-nu-tai-xe-o-to-vf3-o-lao-cai-55319.html