Madam Pang quyết phạt nặng vụ việc của HLV Park Hang Seo

Tờ Siamsport cho biết Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dưới sự chỉ đạo của Madam Pang đã thu thập chứng cứ, xem xét kỷ luật vụ HLV Park Hang Seo và tiền đạo John Baggio bị CĐV Pattaya United xúc phạm. Đội bóng vi phạm có thể đối mặt với án phạt tiền, cấm sử dụng sân nhà và thậm chí bị trừ điểm.

Theo Siamsport, vụ việc xảy ra sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026/27, hôm 1/11. Tiền đạo John Baggio bị một số CĐV đội chủ nhà chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, đồng thời có hành vi phân biệt chủng tộc. HLV Park Hang Seo cũng trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ trên khán đài.

Trước sự việc này, FAT chính thức lên tiếng phản đối mọi hành vi phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Liên đoàn nhấn mạnh những hành vi xúc phạm, phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong bóng đá Thái Lan, dù xảy ra trên sân, khu vực xung quanh sân vận động hay các nền tảng mạng xã hội.

Theo truyền thông Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào cuộc vụ HLV Park Hang Seo bị xúc phạm. Ảnh: Siamsport

Chủ tịch FAT Madam Pang đã chỉ đạo bộ phận tổ chức giải khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ và đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật theo quy định. Đáng chú ý, Siamsport công bố hàng loạt mức phạt có thể được áp dụng đối với những cá nhân liên quan.

Cụ thể, cầu thủ có hành vi xúc phạm, đe dọa hoặc phân biệt chủng tộc có thể bị treo giò 1-3 trận và phạt tiền từ 10.000 đến 60.000 baht. Với thành viên ban huấn luyện, mức phạt có thể là cấm làm nhiệm vụ 2 trận và phạt tiền từ 10.000 đến 40.000 baht.

Đối với CĐV, hành vi chửi bới, lăng mạ hoặc phân biệt chủng tộc có thể bị phạt từ 10.000 đến 30.000 baht. Nếu nhiều người cùng thực hiện hành vi vi phạm, mức phạt tăng lên 20.000-40.000 baht. Trường hợp sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh hoặc phát trực tiếp hành vi xúc phạm trên mạng, mức phạt có thể lên tới 50.000 baht.

Đặc biệt, điều khoản 4.5 trong quy định kỷ luật của FAT đặt ra trách nhiệm đối với cả đội bóng có CĐV vi phạm và CLB chủ nhà nếu để xảy ra hành vi treo biểu ngữ mang nội dung khiêu khích, đe dọa hoặc xúc phạm.

Ở lần vi phạm đầu tiên, CLB liên quan có thể bị phạt tối đa 50.000 baht và/hoặc cấm sử dụng sân nhà một trận. Nếu tái phạm, mức phạt tăng lên 50.000-100.000 baht, kèm khả năng bị cấm sử dụng sân nhà ba trận và trừ ba điểm.

FAT cũng nhắc lại quy tắc đạo đức dành cho cầu thủ chuyên nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Theo đó, các cá nhân phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng người khác, không có phát ngôn hoặc hành vi thiếu công bằng dựa trên năng lực, quê quán, chủng tộc, ngôn ngữ, giới tính hay tuổi tác.

Điểm đáng chú ý trong thông tin của Siamsport là FAT không xem đây đơn thuần là một cuộc tranh cãi sau trận đấu. Liên đoàn đã đưa ra quy trình thu thập chứng cứ và những chế tài cụ thể, trong đó có cả khả năng xử phạt CLB chủ nhà. Tuy nhiên, các mức phạt trên là khung chế tài, chưa phải quyết định kỷ luật cuối cùng đối với Pattaya United.