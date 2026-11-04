PSG ghi 4 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League

Chỉ sau 16 phút 2 giây, PSG đã dẫn Villarreal tới 4-0 ngay trên sân Estadio de la Cerámica. Theo Opta, chưa từng có đội bóng nào ghi được 4 bàn nhanh đến vậy trong lịch sử Champions League.

Kỷ lục trước đó thuộc về Real Madrid, đội từng dẫn Dinamo Zagreb 4-0 sau 20 phút vào tháng 11/2011. Sau 15 năm, cột mốc ấy bị phá vỡ bởi màn khởi đầu không tưởng của thầy trò HLV Luis Enrique.

Đáng chú ý, PSG thiết lập thành tích này dù thiếu 2 ngôi sao tấn công Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia vì chấn thương. Tuy nhiên, sự vắng mặt của những trụ cột không làm suy giảm sức mạnh của đội đương kim vô địch.

PSG tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ Joao Neves mở tỷ số ở phút 9, trước khi Desire Doue và Senny Mayulu liên tiếp lập công. Đến phút 17, tiền vệ Fabian Ruiz hoàn tất màn khởi đầu lịch sử bằng cú sút chân trái hiểm hóc, nâng cách biệt lên 4 bàn.

Khả năng pressing và tận dụng sai lầm của PSG khiến hàng thủ Villarreal liên tục rơi vào tình trạng báo động. Đội bóng Tây Ban Nha không kịp tổ chức lại thế trận trước những đợt tấn công dồn dập, trong khi thủ môn Péter Gulácsi bất lực nhìn khung thành liên tiếp bị xuyên thủng.

Dẫn sâu ngay trong hiệp một, PSG vẫn không dừng lại. Sang hiệp hai, Ruiz hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của tiền vệ Vitinha, trước khi hậu vệ trẻ David Boly ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League ở tuổi 17, ấn định tỷ số 6-0.

Chiến thắng cách biệt 6 bàn giúp PSG cân bằng tỷ số thắng đậm nhất của CLB tại Champions League, từng được thiết lập khi đánh bại Celtic 7-1 năm 2017. Đây đồng thời là chiến thắng sân khách có cách biệt lớn nhất của đội bóng thủ đô nước Pháp tại giải đấu.

Chưa dừng lại, thầy trò HLV Luis Enrique còn nối dài chuỗi bất bại lên 14 trận liên tiếp tại Champions League, vượt kỷ lục 13 trận do chính CLB thiết lập trong giai đoạn 2012-2014.

Bên cạnh những dấu mốc trên sân cỏ, trận đấu còn có khoảnh khắc xúc động khi Ruiz dành bàn thắng để tưởng nhớ tiền đạo Jesus de Miguel, người vừa qua đời ở tuổi 30 sau tai nạn tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai đội cũng dành một phút mặc niệm nạn nhân xấu số.

Với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, PSG tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, Villarreal mới có 3 điểm và đứng trước nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.