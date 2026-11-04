Báo Hàn Quốc lên tiếng vụ HLV Park Hang Seo bị xúc phạm

HLV Park Hang Seo trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị một CĐV chủ nhà dùng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc trong trận hòa 2-2 giữa Kanchanaburi FC và Pattaya United. Sự việc khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phản ứng gay gắt. Đây cũng là câu chuyện cho thấy những áp lực mà ông đang phải đối mặt tại bóng đá Thái Lan.

Theo Đài Truyền hình Seoul Hàn Quốc, sự việc xảy ra khi HLV Park Hang Seo rời sân sau trận đấu. Một khán giả trên khán đài liên tục chửi bới và gọi ông bằng cụm từ mang tính miệt thị "người đàn ông kim chi". Đây là cách chế giễu nguồn gốc Hàn Quốc của nhà cầm quân đang dẫn dắt Kanchanaburi FC.

HLV Park Hang Seo của CLB Kanchanaburi FC đang thi đấu tại Thai League 2 đã nổi giận và có màn lời qua tiếng lại gay gắt sau khi bị một CĐV có hành vi miệt thị chủng tộc. Ảnh chụp màn hình

Ban đầu, HLV Park Hang Seo đưa ngón tay lên môi để yêu cầu khán giả im lặng. Tuy nhiên, khi những lời khiêu khích tiếp tục xuất hiện, ông có động tác vung nắm đấm và thách thức người này xuống khán đài đối mặt trực tiếp. Tình hình trở nên căng thẳng, buộc các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ Kanchanaburi phải can thiệp, đưa ông vào phòng thay đồ để tránh xảy ra xô xát.

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo không phải người duy nhất trở thành mục tiêu của những lời lẽ xúc phạm. Theo truyền thông địa phương, khán giả này còn chế giễu chiều cao của tiền vệ John Baggio, cầu thủ sinh ra tại Madagascar.

Trước sự việc, Kanchanaburi FC đã ra thông báo lên án hành vi phân biệt chủng tộc. CLB nhấn mạnh mọi người đều xứng đáng được tôn trọng, bất kể nguồn gốc hay màu da. Đây là phản ứng cần thiết trước những lời lẽ xúc phạm nhắm vào cá nhân HLV Park Hang Seo cũng như cầu thủ của đội bóng.

Những diễn biến gần đây cho thấy hành trình của HLV Park Hang Seo tại Thái Lan không chỉ có câu chuyện chuyên môn. Ông đang phải làm việc trong môi trường có nhiều sức ép, từ những tranh cãi trên sân cỏ đến các hành vi thiếu tôn trọng bên ngoài đường biên.