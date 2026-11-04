U23 Thái Lan chốt danh sách đấu U23 Việt Nam ở Pleiku

U23 Thái Lan là đối thủ được chờ đợi nhất của U23 Việt Nam, tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa vàng mang sang Việt Nam đội hình chất lượng, với nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại các đấu trường quốc tế. Trong đó, Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah là hai cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn tại Asiad 2026.

Bên cạnh hai gương mặt kể trên, tiền đạo Worawut Noisri cũng là nhân tố đáng theo dõi. Cầu thủ sinh năm 2005 từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của U23 Thái Lan trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng bảng Asiad 2026. Với khả năng tham gia tấn công và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ U23, Worawut được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những phương án cho hàng công của U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan là đối thủ rất đáng chờ đợi của U23 Việt Nam. Ảnh: Changsuek

Ở tuyến phòng ngự, U23 Thái Lan cũng có những gương mặt từng được trao cơ hội tại các giải đấu cấp châu lục, trong đó có thủ môn Sirassawut Wongruankham.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10- 14/11 tại SVĐ Pleiku (Gia Lai), quy tụ U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam. Bốn đội đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 100.000 USD, á quân nhận 40.000 USD, đội hạng Ba nhận 20.000 USD.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h00 ngày 10/11, tiếp theo lần lượt gặp U23 Qatar lúc 15h00 ngày 12/11 và U23 Singapore lúc 15h00 ngày 14/11.

Danh sách U23 Thái Lan Supanut Sudathip, Tanakrit Lomnak, Eakaphat Jaenoduang, Wanthawayawut Nuchkasae, Ratthathammanun Deeying, Tontawan Puntamunee, Sirassawut Wongruankham, Jiradet Taichankong, Sphon Noiwong, Atithuch Chankar, Chaiyasit Popoon, Peeranan Buakai, Paripan Wongsa, Parinya Wongsa, Pakawat Taengoakson, Runphis et Phuthummee, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Siradanai Phosri, Soffan Sanron, Phongsakon Sangkasopha, Jittipat Wasungnoen, Suwannaphum Ngernluang.