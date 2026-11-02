Lịch thi đấu bóng đá châu Âu: Newcastle đối đầu Everton, Atalanta tiếp đón Parma

Newcastle United đã phải dừng bước tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại 1-3 trước Everton tại sân Hill Dickinson, ngày 30/10 vừa qua. (Ảnh: newcastleunited.com)

Tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Everton trên sân St James' Park lúc 3 giờ ngày 3/11. Đây là trận đấu muộn nhất của vòng, khi cả hai đội đều hướng tới chiến thắng nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Newcastle có lợi thế sân nhà nhưng cần tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Everton được kỳ vọng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, tận dụng các tình huống phản công để tìm kiếm kết quả thuận lợi. Cuộc đối đầu cũng mang ý nghĩa quan trọng khi hai đội đang cạnh tranh ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Tại vòng 10 Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A), Atalanta tiếp đón Parma lúc 2 giờ 45 ngày 3/11. Với lợi thế sân nhà, Atalanta hướng tới chiến thắng để cải thiện vị trí và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, Parma cũng đặt mục tiêu giành điểm trong cuộc đua tại khu vực giữa và cuối bảng xếp hạng.

Trước đó, Sassuolo gặp Fiorentina lúc 0 giờ 30 phút ngày 3/11. Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để tạo thêm động lực cho chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Tại vòng 11 Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Deportivo La Coruna tiếp đón Osasuna lúc 3 giờ ngày 3/11. Đây là trận đấu khép lại vòng 11, trong bối cảnh các đội bóng đang nỗ lực tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng.

Ở Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Lorient gặp Brest lúc 2 giờ 45 phút ngày 3/11. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng được kỳ vọng diễn ra quyết liệt khi cả hai đều hướng tới kết quả thuận lợi trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo.