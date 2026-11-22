Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh từ một cơ sở tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), giới thiệu hệ thống bệ phóng mới thuộc Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC. Địa điểm cụ thể của cơ sở không được tiết lộ.

Tại sự kiện, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC, tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã được mở rộng đáng kể.

Theo truyền thông Iran, đây là lần đầu tiên nước này công khai hệ thống bệ phóng kép sử dụng tên lửa nhiên liệu lỏng. Hệ thống mới được giới thiệu là bước phát triển tiếp theo của loại bệ phóng có khả năng khai hỏa đồng thời hai tên lửa nhiên liệu rắn từng được Iran sử dụng trước đó. Tên lửa nhiên liệu lỏng có hiệu suất khai thác năng lượng cao hơn, đồng thời cho phép điều chỉnh tốc độ và quỹ đạo bay. Những đặc tính này được cho là có thể hỗ trợ tên lửa cải thiện khả năng vượt qua các hệ thống phòng không.

Ngoài ra, Iran cũng giới thiệu một số loại tên lửa được nâng cấp về tầm bắn, độ chính xác và hệ thống dẫn đường. Đáng chú ý, Tehran nhấn mạnh việc phát triển các công nghệ dẫn đường nội địa, không phụ thuộc vào hệ thống định vị GPS. Thông qua việc công bố hình ảnh các cơ sở tên lửa ngầm và trang thiết bị mới, Tehran muốn khẳng định năng lực quốc phòng, đồng thời bác bỏ những tuyên bố từ Washington rằng chương trình tên lửa của nước này đã bị phá hủy.

Trên mặt trận ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 21/11 cho biết Tehran vẫn duy trì liên lạc với các nhà trung gian Qatar, sau chuyến thăm Iran của các quan chức nước này hôm 20/11 nhằm thăm dò khả năng nối lại đối thoại.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt xung đột với Iran và ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cụ thể về tiến triển của các cuộc tiếp xúc giữa hai bên.